Врач назвала два условия широкого применения вакцины от COVID-19

Перед тем, как вакцина от коронавируса начнет широко применяться, она должна быть проверена на эффективность и безопасность.

Об этом в эфире на телеканале Obozrevatel TV рассказала вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко. "Вакцина должна быть проверена для того, чтобы все были уверены, что побочных реакций не будет и она будет эффективна, что мы не будем зря делать прививки", – пояснила она.

Врач допустила, что у определенных групп людей может выявиться аллергия на вакцину от коронавируса, а именно – на определенные вспомогательные вещества, входящие в ее состав.

"Обычно очень небольшой процент людей, у которых может быть какая-то особая реакция. Но это не значит, что не нужно делать прививки. Если побочные эффекты наблюдаются систематически, то конечно, вакцина не будет допущена", – сказала Мироненко.

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Как писал OBOZREVATEL, англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила все испытания своей вакцины от коронавируса из-за непонятной болезни одного из добровольцев.