Врач назвала доступное средство от пневмонии в Украине

Татьяна Гайжевская Общество 04:51, 10.08.2020

В ситуации пандемии коронавируса каждый может защитить себя от бактерии, которая чаще всего вызывает пневмонию – пневмококка.

Прививка от пневмококка рекомендуется детям, людям старше 65 лет и тем, кто входит в группу риска по развитию пневмонии. Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Алла Волоха.

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"Но могут защитить себя от пневмококка и другие. По большому счету, это возможно. Тем более, что прививка делается однократно, один раз в жизни", – пояснила она.

Врач уточнила, что прививка от пневмококка не является стопроцентной защитой от всех пневмоний, в том числе от пневмонии, которую может вызывать коронавирус. "Если человек заболевает COVID-19, у него пневмония может развиваться вследствие действия самого вируса. Но пневмония может развиваться и как осложнение, как присоединение других возбудителей, в том числе и пневмококка", – рассказала медик.

Вместе с тем она подчеркнула, что пневмококк является наиболее частой причиной пневмоний.

Полную версию блиц-интервью с Аллой Волохой скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов заявил, что людям старше 60 лет ежегодно необходимо делать прививки от пневмонии. По его словам, для этой категории лиц она "жизненно показана".

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