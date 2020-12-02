Врач назвал самый опасный день во время болезни COVID-19

Цитокиновый шторм, который представляет угрозу жизни пациенту из-за осложнений, возможен на 9-10 день коронавирусной болезни.

Об этом в интервью lb.ua рассказал врач-педиатр из Харькова Андрей Пеньков. По его словам, госпитализация чаще всего необходима именно в это время.

"Цитокиновый шторм начинается после первой недели болезни – госпитализация чаще всего необходима именно в это время. На 9-10 день появляется одышка, острый респираторный дистресс-синдром. Но это не бактериальные процессы, а гиперреакция иммунной системы", – отметил врач.

Он добавил, что на второй неделе болезни нарастают иммунологические изменения в крови, растут показатели всех реактивных маркеров воспаления.

"Это тот момент, когда надо использовать серьезное лечение, но не антибиотиками. Ковид – это гормонозависимое заболевание, при котором может помочь своевременное лечение стероидами. Есть три основные патогенетические линии течения ковида – гипервоспаление (цитокиновый шторм), гиперкоагуляция (микротромбозы во всех органах – особенно в легких, но есть и в сердце, и в почках), и гипоксия, которая является одним из мощных разрушительных факторов. Это – причины всех тяжких проявлений и, по сути, смерти", – сказал Пеньков.

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