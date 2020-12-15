Врач о российской вакцине от коронавируса: верить им на слово – себя не уважать

Вакцина от коронавируса "Спутник V" производства Российской Федерации не заслуживает доверия по объективным причинам.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал врач-иммунолог Борис Донской. "Я отношусь к российской вакцине как к коту в мешке", – отметил он.

Как пояснил медик, прежде всего, настораживает закрытость результатов исследования вакцины на эффективность и безопасность.

"Если у вас действительно качественный препарат, почему бы вам не предоставить все результаты и все данные, как вы посчитали его эффективность и его надежность. Верить россиянам на честное слово – себя не уважать", – заявил Донской.

Исходя из этого он отметил, что в Украине не стоит ставить экспериментов с вакциной "Спутник V". "Я бы не стал экспериментировать. А провезти такой препарат даже народные депутаты, надеюсь, не смогут, потому что это продукт, на который надо разрешение. Это подсудное дело", – подытожил врач.

Как писал OBOZREVATEL, 5 декабря в Москве началась вакцинация от коронавируса. Ранее стало известно, что в Алтайском крае РФ коронавирусом заразились трое медиков, получивших прививки от COVID-19 российской вакциной.