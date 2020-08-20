Врач назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавируса будут схожи с теми, которые накладывают перед вакцинацией от гриппа.

Об этом рассказал российский врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, пишет Радио Sputnik.

По его словам, есть состояния, при которых прививку делать нельзя. Так, ни в коем случае нельзя вакцинироваться от коронавируса больным людям, если температура тела серьезно превышает отметку в 37 градусов.

Также прививку не будут делать тем, кто незадолго до прихода в медицинский кабинет употреблял алкоголь.

"Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10-12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека", – пояснил Жемчугов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в России заявили о начале производства вакцины от COVID-19.

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