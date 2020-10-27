Врач назвал последствия оффлайн-обучения младших школьников

Обучение детей младшего школьного возраста в режиме оффлайн наверняка приведет к росту заболеваемости коронавирусом.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Юрий Жигарев. "Это практически стопроцентная вероятность. Мы уже предупреждали, что нельзя с 1 сентября во всех школах начинать оффлайн-обучение. К нам не прислушались, и мы видели, какова ситуация со второй половины сентября", – подчеркнул он.

Комментируя совместное решение Министерства образования и МОЗ о том, что после каникул ученики 1-4 классов пойдут в школы, врач признал, что дистанционное обучение детей такого возраста действительно является достаточно проблематичным. Вместе с тем он отметил, что и гигиенические навыки школьников младших классов, "мягко говоря, не на самом высоком уровне".

Исходя из этого, он оценил ситуацию с очным обучением как сложную. По его словам, все санитарные меры, которые будут приняты в школах, только снизят риск заражения, но оно все равно будет возможным.

"Дети болеют не тяжело, но они являются локомотивом, движущей силой этой эпидемии. Они легко инфицируются и легко распространяют эту инфекцию", – пояснил медик.

Полную версию блиц-интервью с Юрием Жигаревым скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Сергей Бабак заявил, что начальную школу и детские сады с ноября не будут закрывать на карантин даже в случае наихудшего развития эпидемии коронавируса в Украине.