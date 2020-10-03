Врач назвал пациентов, у кого коронавирус никогда не вызовет осложнений

Коронавирусная инфекция никогда не вызовет осложнений у пациентов, которые болеют бессимптомно.

Об этом "РБК-Украина" рассказал известный израильский врач Евгений Качман. Он также сообщил, нужно ли принимать антибиотики при коронавирусе.

"Если у человека совсем ничего нет (а бессимптомных пациентов порядка 17-20%) – ничего делать не нужно, нужно просто сидеть дома 10 дней в изоляции. В нашей практике не было случаев, чтобы у бессимптомного больного потом резко начали появляться осложнения. Так не бывает", – сказал Качман.

Врач отметил, что пациентам с легкой формой коронавируса антибиотики также не нужны. Качман подчеркнул, что антибиотикотерапия при коронавирусе в принципе не эффективна. Ведь антибиотики действуют на бактериальную инфекцию, а COVID-19 – типичное вирусное заболевание.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Евгений Качман считает, что эффективную вакцину против COVID-19 в 2020 году не разработают.