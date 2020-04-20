Врач назвал лучшее средство при легкой форме коронавируса

Если заболевание коронавирусом COVID-19 протекает бессимптомно или с минимальной симптоматикой, единственным эффективным средством для наиболее быстрого выздоровления является обильное питье.

Корень имбиря не является средством против коронавируса. Об этом в эфире ObozTV рассказал реаниматолог, анестезиолог из Израиля Борис Бриль.

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"80% людей переносят коронавирус бессимптомно, они не ощущают вообще никакой симптоматики или имеют легкую симптоматику – температура, кашель, в основном у более молодых, более сильных людей. Просто надо пить очень много жидкости. Обильное питье – и всё", – подчеркнул он.

Корень имбиря не является средством против коронавируса COVID-19

"Не надо скупать имбирь, чеснок, втирать березовую кору себе в левое ухо или выть на восходящую луну. Это все из одной оперы. Если кому-то нравится пить чай с имбирем, то пусть пьет, потому что это вкусно. А если они хотят этим лечиться, то это ерунда. И те, кто это пропагандирует, – шаманы и шарлатаны", – заявил медик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее диетолог Людмила Гончарова рассказала, что лук, чеснок, корень имбиря и лимон при чрезмерном употреблении могут вызвать ожог желудочно-кишечного тракта. Эффективность этих продуктов в борьбе с коронавирусом COVID-19 сильно преувеличена.