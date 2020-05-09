Названы наиболее активные распространители коронавируса

Дети являются наиболее активными распространителями коронавируса.

"Вероятность того, что ребенок может занести вирус в дом, достаточно высокая", – сказал OBOZREVATEL экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

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"Побудителями инфекции, генераторами, разносчиками вируса являются дети. Пример – сезонная эпидемия гриппа. Осенью дети часами сидят в закрытых классах, которые не проветриваются, и заболевание очень быстро распространяется. Как только принимается решение о карантине – прекращаются контакты и тут же эпидемия идет на спад", – пояснил он.

Вероятность того, что ребенок может занести вирус в дом, достаточно высокая

Медик также обратил внимание на то, что детей непросто заставить соблюдать правила гигиены. "Ребенок всё трогает руками, берет в рот, он очень активен. При этом дети часто переносят болезнь легко, безсимптомно, в том числе коронавирус", – заметил Бережнов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сергей Бережнов сообщил, что существует теоретическая опасность заражения коронавирусом COVID-19 при покупке кофе на вынос, если продавец является бессимптомным носителем.