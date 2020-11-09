Инфекционист о карантине выходного дня в Украине: полный бред

Карантин выходного дня не будет иметь положительного влияния на эпидемию коронавируса в Украине.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита. "Карантин выходного дня – полный бред, он не будет иметь никакого влияния на эпидемию", – заявил врач.

"Для того чтобы говорить, что карантин выходного дня сработает, необходимо иметь точные данные, что у нас заражение происходит преимущественно на выходные дни во время посещений людьми торговых центров или иных развлекательных заведений. Таких данных на сегодня нет", – подчеркнул медик.

По его словам, украинцы чаще всего инфицируются по дороге на работу в общественном транспорте, в семейном кругу или в офисах. "Собственно говоря, это то, что в основном "не работает" в выходные дни", – заметил Курпита.

Как писал OBOZREVATEL, с 9 ноября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Все населенные пункты теперь разделены только между "красной" и "оранжевой" зонами. В МОЗ сообщили, что в Украине может быть введен карантин выходного дня.