Врач назвал болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса

Абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса являются болезни, связанные с вводом пациенту иммунодепрессивных препаратов.

По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, таких болезней множество. Самый распространенный пример – онкология, передает vm.ru.

"Поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание. Поэтому все подобные вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач пациента", – отметил медик.

Кроме того, противопоказанием к вакцинации от COVID-19 также являются воспалительные, аутоиммунные заболевания, красная волчанка и системные заболевания крови.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила все испытания своей вакцины от коронавируса из-за необъяснимой болезни одного из добровольцев.