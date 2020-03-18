Соблюдение безопасного расстояния между людьми в пределах 1,5-2 м назвали более важной мерой профилактики коронавируса, чем запрет на массовые мероприятия.

О том, сколько метров должно быть между людьми в общественных местах, рассказал в интервью РИА Новости популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог, подготовивший в 2018 году пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе Сато Акихиро.

"Значение имеет не столько число, сколько расстояние между собравшимися, а также где происходит мероприятие. На улице риск снижается. То есть ограничение по числу бессмысленно. Например, если представить ситуацию, когда соберется даже несколько десятков тысяч человек, но при условии, что расстояние между ними будет от 1,5 до 2 метров, и это будет происходить на улице, и к тому же они не будут разговаривать между собой, то это намного безопаснее, чем если соберется пусть и небольшое число людей, но в непроветриваемом помещении и они будут находиться на расстоянии от 30 сантиметров до 1 метра друг от друга и говорить. Вот этого делать нельзя", – сказал Сато.

Врач назвал безопасную дистанцию при коронавирусе

Он описал ситуацию на примере концерта в закрытом помещении – по словам Акихиро, с точки зрения распространения нового типа коронавирусной инфекции, будь там 100 человек или 5000 – никакой разницы нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайские ученые выяснили, что коронавирус может передаваться от инфицированного человека к здоровому на расстоянии до 4,5 метров.

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