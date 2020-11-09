Врач наглядно показал вред антибиотиков для легких на начальной стадии COVID-19

Людям с коронавирусом COVID-19 категорически нельзя употреблять противовирусные препараты и антибиотики без показаний. Ведь такая комбинация провоцирует возникновение серьезных осложнений с легкими.

Об этом написал на своей странице в Facebook врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский. Для подтверждения своих слов он обнародовал снимок легких пациента и уточнил, что тот с первого дня болезни употреблял гропринозин и четыре разновидности антибиотиков.

Отек легких у пациента с COVID-19, который принимал противовирусные и антибиотики. Facebook Евгения Дубровского

"На 10 день болезни следующая картина. Кто-то еще верит, что антибиотики действуют на вирус? Как еще доказать, что назначение противовирусных категорически запрещено? Что антибиотики вредны на ранних сроках и без показаний?! На этом снимке мы видим массивный отек легких", – написал медик.

По словам Дубровского, этот отек вызывает неконтролируемый гипериммунный ответ организма на проникновение COVID-19 в легкие. А противовирусные и антибиотики на ранних сроках усиливают этот иммунный ответ. Именно поэтому они запрещены.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская также предостерегла от приема антибиотиков при лечении коронавирусной инфекции на амбулаторном уровне.