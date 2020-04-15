Российский врач Андрей Атрощенко (хирург и онколог) поделился с коллегами 11 советами о том, как облегчить свою работу во время пандемии коронавируса. Он отметил, что сейчас временно сменил профиль деятельности и работает врачом в приемном отделении.

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Именно поэтому Атрощенко и решил рассказать другим медработникам, как действовать в кризисной ситуации. Подробную инструкцию он опубликовал на своей странице в Facebook. Пост буквально взорвал соцсеть, поскольку им поделились 4 500 человек, а еще 6 700 оставили лайк.

Ниже приводим текст памятки врача.

Врач Андрей Атрощенко Facebook Андрея Атрощенко

1. Если у вас смена больше 6-8 часов – позаботьтесь о памперсах. Не шучу! Даже если не пить воду перед сменой, то при активной работе через 6 часов очень хочется в туалет, а чтобы туда попасть надо пройти всю процедуру разоблачения (минимум минут 40-50 все займет с повторным одеванием).

2. После смены кожа на носу начинает отслаиваться, покрывается пузырями. Выход – клейте кусочек гелевых подушечек (в обувных продаются для туфлей или женские под глаза гелевые накладки).

3. Если нужен телефон – купите водонепроницаемый чехол. Это поможет защитить телефон и оставаться на связи.

4. Для профилактики перед сменой капайте в глаза офтальмоферон, а в нос – гриппферон, пейте любой препарат для профилактики вирусной инфекции – я пью амиксин/арбидол и т.д.

5. Обувь должна быть удобной и по возможности дышащей.

6. Запотевание маски – реально огромная проблема. Пробовал мыло – не помогает. Из личного опыта – антифог работает часа 4. Есть дайверский метод – надо плюнуть в очки и растереть сухой салфеткой – из всего, на мой взгляд, самый лучший способ.

7. Что одевать под Tyvic: лучше всего тонкое ХБ-белье (брюки и футболку или старый хирургический костюм).

8. Носки берите высокие, чтобы в них можно было заправить штанину брюк, которые будут под защитным костюмом.

9. Бахилы часто сползают – решили эту проблему с помощью скотча.

10. Чтобы рукава костюма не задирались – делайте ножницами аккуратную дырочку для большого пальца.

11. Первая пара перчаток: лучше одевать обычные смотровые нестерильные (виниловые) – меньше кожа реагирует.

Врач Андрей Атрощенко Facebook Андрея Атрощенко

Советы Атрощенко нашли отклик среди его подписчиков, и они поблагодарили врача за то, что он поделился ценным опытом.

"Спасибо вам за ваш благородный труд!", "Спасибо вам за тяжкий труд, здоровья, удачи", "Здоровья вам и крепости духа! Спасибо за ваш труд!", "Спасибо вам огромное, люди подвига. Пусть беда обходит вас", "Господи, спаси и сохрани всех, кто спасает и помогает больным", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, на котором врач одной из азиатских стран показывает, как защищает себя от коронавируса во время дежурства. На ролике видно, что он надевает на себя не менее 10 элементов защитного костюма.