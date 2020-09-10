Врач киевской больницы признался в нехватке мест для больных COVID-19

В Центральной районной больнице (ЦРБ) Киево-Святошинского района наблюдаются проблемы с местами для больных COVID-19 и количеством медработников.

Об этом "Громадському" рассказал врач ЦРБ Киево-Святошинского района Александр Азаров. По его словам, сейчас больница может вместить не более 60 больных, несмотря на то, что официально зафиксировано 120 коек для пациентов с COVID-19.

С самого начала эпидемии больница принимает больных коронавирусом, она считается самой большой районной больницей в Киевской области. По словам Александра, к ним направляют треть пациентов из области, начиная от Иванкова (Вышгородский район Киевской области) в Фастовского района. Еще с марта инфекционное отделение, которое всего имеет девять боксов (примерно по 2-3 кровати в каждом), было заполнено, поэтому больных начали класть в другие отделения.

"Сначала у нас заполнили терапевтическое отделение, затем урологическое. Сейчас осталось незаполненным хирургическое и травматологическое, больше класть некуда", – рассказал Александр.

Врач отметил, что заполнять два последних отделения нет возможности, потому что не хватает медицинских работников и соответствующего обеспечения у этих кроватей.

"Если мы перепрофилируем отделения, хирургическое, например, то его надо оборудовать. Сейчас у нас не хватает кислородных редукторов и масок. Кислород есть, он разведенный, но редукторов 20-30 всего, а хотелось бы иметь их у каждой кровати", – объяснил он.

Также медик отметил проблему с медперсоналом, треть которого переболела и еще некоторая часть уволилась.

"Желающих работать в третьем отделении, которое было перепрофилировано, фактически нет. У нас были такие дежурства, когда на четыре отделения работал один врач, а иногда даже без медсестры", – рассказал Азаров.

По его словам, места для больных с подтвержденным коронавирусом есть, потому что таких пациентов можно класть в одну палату, но с местами для больных с подозрением в области проблема.

"Была ситуация, когда такой больной был в Софиевской Борщаговке, его некуда было класть, и человека везли в Мироновку или Кагарлык, это за 100-120 км от Киева", – рассказал врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября в сеть попала запись разговора семейного врача с Софиевской Борщаговки с диспетчером Киевской областной станции скорой медицинской помощи, в котором они обсудили острую нехватку мест в больницах для пациентов с подозрением на коронавирус.

На записи семейный врач объяснил, что больного необходимо госпитализировать, а в ответ услышал, что места закончились.