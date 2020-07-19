В Закарпатской области, где ежедневно диагностируют от 50 до 120 новых случаев коронавируса, значительно возросла нагрузка на больницы и медработников. Они делают все возможное, однако пациенты иногда гаснут просто на глазах.

Такими подробностями о коронавирусных реалиях в Закарпатской областной клинической больнице им. А. Новака поделилась врач Александра Лангазо на странице в Facebook. По ее словам, в регионе уже более 4000 случаев COVID-19, и только менее 1,5 тысячи пациентам удалось выздороветь, а 143 больных погибло.

Медик отметила, что это не просто статистика. В составе COVID-бригады на базе медучреждения она работала в апреле и за эти месяцы многое изменилось.

Врач из Закарпатья рассказала о реальной ситуации с COVID-19: люди угасали за несколько часов (Facebook Oleksandra Lanhazo)

"Рост количества больных обусловил развертывание дополнительных коек и открытие еще одного COVID-отделения. Теперь на базе нашей больницы функционирует 3 отделения, где лечат больных коронавирусной инфекцией: COVID-1, COVID-2 и отделение реанимации и интенсивной терапии", – отметила она.

Врач из Закарпатья рассказала о реальной ситуации с COVID-19: люди угасали за несколько часов (Facebook Oleksandra Lanhazo)

Лангазо также добавила, что из-за обилия больных возросла и нагрузка на медицинских работников. Только за неделю в одном только отделении ЗОКБ имени А. Новака прибавилось 45 инфицированных, а общее количество достигло более 75.

Врач из Закарпатья рассказала о реальной ситуации с COVID-19: люди угасали за несколько часов (Facebook Oleksandra Lanhazo)

"Болеют люди различных возрастных категорий (в нашем отделении есть больные и 30-летнего возраста), женщины и мужчины, беременные, больные с сопутствующей патологией и без нее. Болезнь носит непредсказуемый ход. Были случаи, когда пациент находился в стабильном состоянии, а через несколько часов у него возникла дыхательная недостаточность ", – рассказала медикиня.

Врач из Закарпатья рассказала о реальной ситуации с COVID-19: люди угасали за несколько часов (Facebook Oleksandra Lanhazo)

Она подчеркнула, что ряд больных уже по несколько дней, а некоторые, кто с тяжелыми пневмониями, и более недели требуют кислородной поддержки. Такие пациенты вынуждены днем и ночью быть с кислородным аппаратом.

Врач из Закарпатья рассказала о реальной ситуации с COVID-19: люди угасали за несколько часов (Facebook Oleksandra Lanhazo)

К тому же, отметила врач, в больницы часто поступают семейные пары, или односельчане, которые вместе были на свадьбе или любом другом массовом мероприятии. По ее словам, пациенты признаются, что они не верили в настоящее существование этой болезни, пока не заболели сами. Так же не верили и жители других сел и городов, пока в их семью не пришла беда.

Врач из Закарпатья рассказала о реальной ситуации с COVID-19: люди угасали за несколько часов (Facebook Oleksandra Lanhazo)

"Жаль, что осознание реальной ситуации далось такой дорогой ценой. Считаю, что мы должны быть сознательными и осторожными, потому что нет ничего страшнее, как ложное чувство безопасности. Желаю всем здоровья, особенно коллегам-медикам, потому что с такой эпидситуацией оно нам еще пригодится!" – подытожила Лангазо.

Врач из Закарпатья рассказала о реальной ситуации с COVID-19: люди угасали за несколько часов (Facebook Oleksandra Lanhazo)

Пост врача (Facebook Oleksandra Lanhazo)

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус продолжает стремительно распространяться в Закарпатской области. Количество новых инфицированных, которых ежедневно доставляют в больницу, меньше пока не становится, рассказала врач Богдана Булеза, которая работает в COVID-центре Ужгорода.