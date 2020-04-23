Врач из больницы в Калиновке (Винницкая область), где заболели порядка 40 медиков, рассказала о жутком отношении руководства к персоналу в начале эпидемии COVID-19.

В эфире ток-шоу "Право на владу" женщина, пожелавшая остаться анонимом, рассказала, что и сама, вероятно, могла переболеть коронавирусом, но ей так и не успели поставить диагноз на COVID-19.

"Восемь отделений были собраны на один этаж. Мне кажется, что это стало отправной точкой. Таким образом произошло заражение. Сейчас, думаю, все в порядке. С самого начала, первые три недели карантина, средств защиты почти не было. Четыре маски выдавали на неделю, отмечая, что это еще и на черный день. Этих четыре маски используются за один день. Дальше их стираешь, утюжишь и опять надеваешь..." – рассказала она.

По словам женщины, изначально все обвиняли врачей в том, что они якобы сами были неосторожны и заразились из-за "бытовой халатности".

"Каждый понимал, что нужно защищаться. Никакой халатности с нашей стороны не было. Обвинять медиков, что они были невнимательными, это очень бессовестно, обидно для всех сотрудников", – возмущена она.

Врач рассказала о вспышке коронавируса в больнице Калиновки скриншот, "Право на владу"

Как писал OBOZREVATEL, в Украине зафиксировано 7170 случаев коронавируса состоянием на утро 23 апреля. В Минздраве сообщили, что почти каждый пятый инфицированный – медик.

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