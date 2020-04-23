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24 апреля • обновлено в 01:45
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Врач из Винничины рассказала о жуткой вспышке COVID-19 в больнице

1.6т
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Врач из больницы в Калиновке (Винницкая область), где заболели порядка 40 медиков, рассказала о жутком отношении руководства к персоналу в начале эпидемии COVID-19.

В эфире ток-шоу "Право на владу" женщина, пожелавшая остаться анонимом, рассказала, что и сама, вероятно, могла переболеть коронавирусом, но ей так и не успели поставить диагноз на COVID-19.

"Восемь отделений были собраны на один этаж. Мне кажется, что это стало отправной точкой. Таким образом произошло заражение. Сейчас, думаю, все в порядке. С самого начала, первые три недели карантина, средств защиты почти не было. Четыре маски выдавали на неделю, отмечая, что это еще и на черный день. Этих четыре маски используются за один день. Дальше их стираешь, утюжишь и опять надеваешь..." – рассказала она.

По словам женщины, изначально все обвиняли врачей в том, что они якобы сами были неосторожны и заразились из-за "бытовой халатности".

"Каждый понимал, что нужно защищаться. Никакой халатности с нашей стороны не было. Обвинять медиков, что они были невнимательными, это очень бессовестно, обидно для всех сотрудников", – возмущена она.

Врач рассказала о вспышке коронавируса в больнице Калиновки

Врач рассказала о вспышке коронавируса в больнице Калиновки

скриншот, "Право на владу"

Как писал OBOZREVATEL, в Украине зафиксировано 7170 случаев коронавируса состоянием на утро 23 апреля. В Минздраве сообщили, что почти каждый пятый инфицированный – медик.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина Винница
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,67 миллиона человек, погибли – более 186 тысяч.

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