Снизят опасность коронавируса на 99%: врач из США назвал два простых способа

Доктора Дэйв Прайс из центральной клиники Нью-Йорка в США, который уже больше месяца сражается с COVID-19, дал два совета, которые уберегут от заражения коронавирусом на 99% – держать руки в чистоте и не прикасаться к лицу.

О том, как вести себя в условиях пандемии, он рассказал в интервью, которое опубликовали в YouTube-канале Purcell Murray (чтобы посмотеть видео, доскролльте новость до конца).

"Главное, постоянно следить за тем, где ваши руки в данный момент и чистые ли они. Необходимо постоянно использовать антисептик. Зашёл в лифт и нажал на кнопку – антисептик. Открыл дверь – антисептик. Если нет антисептика – все действия можно сделать локтем. Каждый раз после того, как мы коснулись поверхности, к которым могли прикасаться другие люди, дезинфицируем или моем руки", – рассказал медик.

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"Второе самое важное – не трогать лицо руками, осознанно следить за этим", – добавил Прайс. Он отметил, что любой человек трогает лицо около 90 раз в сутки – и это может стать главной причиной заражения.

"Вы с кем-то поздоровались за руку, не зная, что этот человек болеет COVID-19, а потом потрогали лицо? Всё – вы тоже заболели!" – предупредил он.

Лучшим способом заставить себя этого не делать медик назвал ношение маски.

"Идея не в том, что она защитит вас от заражения (так как в большинстве случаев невозможно заразиться через воздух), а именно в том, чтобы научиться не трогать лицо. Причём, это может быть любая маска (можно просто повязать платок на лицо) – это будет работать в качестве тренажёра. Когда у вас на лице маска, вы просто перестаете трогать лицо. Поэтому простой совет: выходя из дома, надевайте маску", – подчеркнул он.

Кроме того, врач посоветовал держать социальную дистанцию – 1,5 -2 метра друг от друга. "Когда вы идёте в аптеку или в магазин, вам не обязательно стоять непосредственно за спиной впереди стоящего человека в очереди. Стойте в нескольких шагах от него", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты из Белого дома предупредили, что коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем не только при кашле или чихании, но даже в разговоре или в процессе дыхания.

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