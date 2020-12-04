Врач из Николаева пожаловалась на "ад" в больницах и отсутствие COVID-доплат

По словам семейного врача из Николаева Виктории, из-за пандемии коронавируса нагрузка на них увеличилась, однако доплаты им не положены.

В последнее время работа медиков превратилась в ад и поэтому многие хотят уволиться, рассказала медик в комментарии OBOZREVATEL .

"Понимаете, пока не было этого наплыва больных с пневмониями, ОРЗ, гриппом, все было еще более-менее. Сейчас мой рабочий день превратился в ад. Очереди под дверями, половина из них не записана на прием, потому что уже нет мест", – рассказала Виктория.

По ее словам, телефон не замолкает во время приема, люди звонят, жалуются на температуру и задыхаются.

"В результате получать больше я не стала, а работы прибавилось раза в три. Пристроить пациента в больницу очень сложно, мест нет. Сделать ПЦР-тест за счет государства невозможно, люди ждут неделю. У меня телефон звонит даже ночью", – добавила Виктория.

Врач отметила, что в таких условиях работать не хочется, поэтому многие увольняются.

"Мои знакомые врачи уже уволились, или ищут такую возможность. Лучше посидеть пока дома, а когда пандемия стихнет, оформиться ФОПом и вести свою практику", – рассказала Виктория.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач назвал самый опасный день во время болезни COVID-19. Именно в это время пациентам часто необходима госпитализация.