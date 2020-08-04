Врач из Луцка рассказал о реалиях "красной зоны": в больницах заняты все койки

Борис Бондарь Общество 22:12, 4.08.2020 Обновлено: 22:12, 4.08.2020

В Луцке все медучреждения, принимающие больных коронавирусом, переполнены, но пациенты продолжают поступать.

Об этом в комментарии Радио НВ рассказал заведующий отделением пульмонологии Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко. Он охарактеризовал эпидемическую ситуацию в Луцке и области как тяжелую.

"К сожалению, больные постоянно поступают. По состоянию на сегодняшний день, с самого утра поступают больные – это говорит о том, что уровень заболеваемости увеличился; количество больных, к сожалению, увеличивается. И соответственно, то, что Луцк отнесли к красной зоне, – наверное, это оправдано", – заявил медик.

Он отметил, что его отделение переполнено пациентами с COVID-19 – "все койки заняты".

"Все отделение занято больными с коронавирусной инфекцией и пневмонией. В других учреждениях ситуация такая же. Инфекционная больница, знаю, также, к сожалению, переполнена", – сказал Яковенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в реанимационных отделениях двух опорных больниц Ивано-Франковска не осталось мест для новых больных с коронавирусом (COVID-19). Об этом сообщила глава городского управления здравоохранения Мария Бойко.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Мэр Тернополя пригрозил власти из-за блокады города "красной" зоны: подумали, что вы – хозяева?

В Турции избили известную украинскую топ-модель: детали ЧП и фото 18+

В ОПУ оправдали позднюю реакцию Зеленского на убийство медика на Донбассе

Арахамия "получил" вместо Зеленского на встрече с местными жителями в Николаеве. Видео

История пса-спасителя воинов ООС тронула украинцев: служит на передовой и предсказывает обстрелы