Врач из Израиля рассказал, как ошибки медиков убивают больных коронавирусом украинцев. Блиц-интервью

При лечении коронавируса в Украине допускается ряд ошибок, которые могут быть причиной смерти пациентов: врачи ошибочно полагают, что высокая температура при вирусном заболевании – это хорошо, и продолжают советовать больным терпеть до последнего.

А чтобы избежать коллапса в больницах и справиться с наплывом пациентов, следует принять четкую стратегию лечения и привлечь к борьбе с эпидемией не только семейных, но и остальных врачей, поскольку необходимые базовые медицинские знания есть даже у фельдшера.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль.

– В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Украине заговорили о перспективе введения медицинской сортировки. Пока что у нас в стране нет тематического протокола. Как это может выглядеть на практике?

– Это зависит от градации болезни, от показателей сатурации, дыхания. Есть больные с легкой, средней, тяжелой степенью тяжести.

Я перевел израильский протокол медицинской сортировки больных и отправил в департамент здравоохранения Киевской горадминистрации, Валентине Гинзбург. Они с удовольствием это приняли, но есть еще и МОЗ, с которым нужно все согласовывать.

– В чем суть этого протокола?

– Суть в том, чтобы легкими больными не наполнять больницы, чтобы дать четкий протокол ведения пациента с легкой степенью семейным врачам, да и вообще любым врачам. Не надо быть инфекционистом, чтобы выучить 10 предложений.

– На каком этапе осуществляется эта сортировка? На этапе скорой помощи?

– Нельзя вызывать скорую помощь по каждой температуре. В таком случае не будет ни скорой помощи, ни помощи вообще. Все совсем по-другому – сортировка должна быть на этапе поликлинической медицины.

– То есть больной на связи со своим семейным врачом, и тот уже принимает решение.

– Можно увеличить количество врачей. Не обязательно это должен быть семейный врач. Для проверки обычной симптоматики достаточно базовых медицинских знаний – фельдшера или врача.

Что это означает? Человек звонит в call-центр: "у меня температура столько-то. Что мне делать?" Измерить сатурацию, измерить количество дыханий и так далее.

Если у него сатурация нормальная, если человек без тяжелых хронических заболеваний и так далее, ему можно назначить парацетамол, ибупрофен, аспирин, теплое обильное питье. В основной массе, 80% людей, так выходят.

Если у вас всем будут назначать непонятные лекарства плюс антибиотики, у вас количество больных с 20% перевалит за 50%. Вам нужен жесткий протокол лечения в зависимости от тяжести заболевания.

– То есть решение о госпитализации принимает либо оператор call -центра, либо врач?

– Этот оператор call-центра может быть любым врачом. Любой врач знает, что такое температура 38 и знает, что такое сатурация 96. Часть врачей надо перевести на амбулаторную помощь.

Вам нужен четкий протокол лечения по степеням тяжести и под уголовную ответственность врачебного назначения. Потому что у вас куча тяжелых больных из-за неграмотных назначений на амбулатории.

Борис Бриль. Facebook Бориса Бриля

– И смертельные случаи связаны именно с таким неграмотным назначением?

– Ну конечно!

– Какая самая распространенная ошибка, которая приводит к смерти пациента?

– У вас назначается громадное количество антибиотиков. И потом люди попадают в госпиталь с антибиотикорезистентной пневмонией. У вас до сих пор даются противомалярийные препараты, которые приводят к нарушениям ритма сердца и так далее.

У вас до сих пор рассказывают, что не нужно снижать температуру.

– А нужно снижать?

– Конечно, нужно.

– При каком уровне? Температуру 38, конечно, не нужно снижать?

– 37 уже надо снижать. Ее сразу надо снижать. Выработка иммунных комплексов гораздо выше при повышенной температуре – это раз. Во-вторых, это в принципе противоестественно для человека. При повышенной температуре происходит множество процессов. Протекает вазоконстрикция (сужение просвета кровеносных сосудов. – Ред.), запускаются компенсаторные процессы. Они не нужны, нельзя, чтобы это было.

– А как же распространенное утверждение медиков о том, что при повышенной температуре вирус погибает, и если вы можете терпеть, то лучше терпеть?

– Это абсолютно безграмотно. Лет 80 назад это считалось правдой. Но нет ни одного научного доказательства этой теории. Есть свежее исследование, которое доказывает, что это неверно.

– В ряде западных стран уже весной 2021 года планируют ввести так называемый иммунный паспорт COVID -19. Как вы относитесь к такой идее?

– В постсоветских странах иммунный паспорт – документ с указанием всех наших прививок – был давным-давно. И на работу вас без него не приняли бы.

Что касается иммунного паспорта COVID-19, то мы говорим о том, чего нет. Пока не начали прививать от коронавируса, это теория. Если прививка покажет свое действие, то в этом случае, конечно, нужно указывать, что ты привит от COVID-19. Если ты не привит, то ты составляешь определенную угрозу для общества.

Конечно же, я за такой паспорт.

– Что вы можете сказать о теории, согласно которой у людей, перенесших простудные заболевания, появляются Т-клетки, которые могут способствовать защите от коронавируса?

– Да, есть такое. Т-клетки вырабатывают антитела. Но это все теории.

Если мы посмотрим людей, которые много путешествовали, то таких людей будет меньше среди заболевших коронавирусом.

– Которые в разных странах встретились с множеством вирусов и бактерий?

– Да-да.

– А как это перенести на нашу повседневную реальную жизнь? Это значит, что у человека, который часто болеет простудными заболеваниями, меньший риск заразиться коронавирусом?

– Конечно! А знаете, почему, когда дети болеют, то ничего плохого в этом нет? Нет ничего плохого в том, когда маленькие дети, извиняюсь, лижут пол. Знаете, для чего они это делают? Чтобы защитить себя, чтобы заработал иммунитет.

Бывают мамочки, которые закутывают своих детей и при первых же соплях начинают их лечить. Дайте детям болеть! У них накапливается иммунитет.

Дети накапливают иммунитет.

– А как накапливать иммунитет взрослым?

– В принципе, никак. Он в детстве формируется. Для этого и прививаются в детстве.

– Как укреплять иммунитет тем, у кого были очень заботливые мамочки?

- Как? Здоровым образом жизни. Не курить, не пить, заниматься спортом, не растить живот – я посмотрел на себя в зеркало (смеется).

– А что насчет витаминов? С, D и прочих?

– Да, исследования показывают, что витамин D оказывает позитивное воздействие на иммунитет. Кроме того, мы сейчас проводим исследования и регистрируем капли на основе минералов Мертвого моря и некоторых трав.

Исследования только начались, но на этом этапе они показывают, что снижают температуру и дают ответ на коронавирус и вообще любые вирусные инфекции.

У меня были люди с температурой 39, с диабетом и с давлением. При приеме у них температура падала до 36,7. Сейчас капли получают порядка 50 человек. У них падает температура, повышается сатурация и так далее.

– Какое действие оказывают эти капли?

– Они воздействуют как раз через Т-клетки, они их активируют.

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