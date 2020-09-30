Врач из Израиля: в конце октября Украину ждет пик заражений коронавирусом

Массовое производство вакцины от коронавируса не означает полную победу над COVID-19. Многое зависит от того, как долго в организме человека будут сохраняться антитела. Но прививки могут снизить смертность в сотни и тысячи раз.

Украинцы не слишком озабочены соблюдением санитарных норм в разгар эпидемии, пик заболеваемости коронавирусом в стране можно ожидать уже к концу октября. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль.

– ВОЗ рассчитывает получить до конца 2021 года 2 миллиарда вакцин от коронавируса. Насколько это реально?

– Если сильно постараться, возможно, и реально, но пока говорить об этом рано. Хочет и получит – это две разные вещи.

– Я понимаю, поэтому и спрашиваю, какова вероятность. Но если 2 миллиарда – это значит, что полпланеты будет вакцинировано и тогда, наверное, можно говорить о том, что коронавирус побежден. Или это очень оптимистично?

– Это очень оптимистично, потому что мы еще не знаем, сколько времени будут сохраняться антитела. Если антитела будут сохраняться всю жизнь, например, как при прививках от гепатита В, тогда все хорошо. А если этого не будет, если антитела будут сохраняться 3-4 месяца… Есть повторные заражения.

Но при прививках количество антител всегда должно быть больше, чем у переболевшего человека. Будем надеяться, но пока рано говорить.

– Есть ли новые данные о том, сколько времени сохраняется иммунитет к COVID-19 после того, как человек переболел. Или когда по этому поводу будут более-менее достоверные данные?

– Надо смотреть, как минимум, полгода, и не так много у нас людей, чтобы наблюдать за этим. Соответственно, полгода, год. И в принципе, будет хороший результат, если антитела сохранятся так долго – полгода или год. Это уже лучше.

Учитывая смертность от коронавируса как заболевания, передающегося воздушно-капельным, точнее, аэрозольным путем, если антитела у нас будут сохраняться, как минимум, год, появится надежда, что будет достаточно одной прививки в год. Чтобы не было высокой смертности при передающемся воздушным путем заболевании.

– Данные, которые мы имеем – более 33 миллионов фактов инфицирования и чуть более 1 миллиона летальных исходов. Это большая смертность или нет?

– Это большая смертность. При гриппе в десятки раз меньше.

Просто посмотрите, что при респираторном заболевании смертность 1-2%, это не рак, это не инфаркт, они не сезонные и не передаются через дыхание! Это реально страшная цифра, до людей не доходит! Сравнивать просто глупо.

– У нас недостаточно данных, но давайте пофантазируем. Допустим, появилась вакцина. Учитывая, что кто-то будет против вакцинирования, кто-то первое время будет бояться, насколько мы можем ожидать уменьшения количества смертей?

– Если люди будут прививаться, если вакцина будет безопасна, то, конечно, количество смертей уменьшится в десятки, сотни и в тысячи раз. В группе риска будут только те, кто не привиты, и у кого не выработаются антитела.

Но если посмотреть ситуацию по другим прививкам, то, например, в Африке уже покончили с полиомиелитом. Если мы посмотрим по гепатиту, по вирусу папилломы человека и по многим другим вирусам – снижение смертности громадное.

Но надо, чтобы все было сделано по науке, все, как положено.

– Я знаю, что на прошлой неделе вы были в Украине. У нас специалисты прогнозируют, что в середине–конце ноября будет пик заболеваемости. Может быть, вы говорили с украинскими коллегами. На ваш взгляд, пик – это сколько заражений? Сейчас у нас на уровне 3-3,5 тысячи в сутки.

– То, что я наблюдал – у вас люди не особо озабочены ношением масок и соблюдением социальной дистанции. Поэтому я думаю, что большой рост будет уже в ближайшее время, к концу октября.

Если люди не начнут как-то предостерегаться и будут думать, что смертность от коронавируса – это как обычная смертность от онкологии, от сердечно-сосудистых заболеваний… Не носят маски, не соблюдают дистанцию...

– Пик – это сколько? Мы можем назвать этот коридор?

– Нет, не можем назвать коридор.

– У вас в стране сейчас тоже сложная ситуация с коронавирусом. Чем отличается то, что вы увидели в Украине, от того, что происходит в Израиле? Могли бы вы поделиться советами для украинских врачей?

– Украинские врачи делают все, что возможно, я говорю о тех, с кем я общаюсь. К счастью, это лучшие представители медицинского сообщества, и делают они свою работу хорошо. Но большая часть пациентов в Украине все-таки получает антибиотики. В Израиле это не так.

Но я бы все-таки дал совет насчет превентивной медицины, насчет того, чтобы люди меньше заболевали, чтобы снизить нагрузку на врачей. Потому что, посмотрев больницы, посмотрев, как работают врачи, я увидел, что работают они тяжело, и ситуация тоже может быть непростая.

В Израиле пик возник быстрее, потому что у нас выше плотность населения. В Украине плотность ниже, соответственно, передача происходит с меньшей скоростью. Но она все равно будет.

– Последние исследования показывают, что, если в замкнутом пространстве, например в лифте, больной коронавирусом кашлял или разговаривал, вирус сохраняется около получаса. Если дверь периодически открывается, то вдвое меньше, до 10-14 минут. Насколько это верное утверждение?

– Конечно, это верное утверждение. Это закрытое помещение, где нет особой вентиляции. Соответственно, вирус останется при выдыхаемом воздухе, при разговоре. И надо, конечно, предостерегаться.

В любом случае ходить по ступенькам гораздо полезней, чем ездить в лифте. Но маски надо надевать.

Маски более эффективны в закрытых помещениях. На улице, когда есть расстояние, ветер и так далее, это не настолько важно. А вот в закрытых помещениях – в магазинах, лифтах, офисах, каких-то службах – это очень важно.

– И напоследок. Вакцинация от гриппа – насколько это сейчас важно и стоит ли уже начинать? Чтобы не было осложнений, если человек заболеет и коронавирусом, и гриппом.

– Я думаю, что это стоит делать группам риска. Всегда, как и до этого предполагалось. Людям из группы не риска нет смысла это делать. В научной литературе нет данных о том, что прививки снизили смертность или заболеваемость в группе не риска.

– Стоит ли уже начинать вакцинироваться?

– Уже сейчас приближается сезон, уже стоит начинать.