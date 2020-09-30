Врач из Израиля: в конце октября Украину ждет пик заражений коронавирусом
"Массовое применение вакцины от коронавируса может не означать победу над ним"
"Украинцы не слишком озабочены соблюдением санитарных норм"
"Прививки от гриппа следует сделать людям из группы риска"
Массовое производство вакцины от коронавируса не означает полную победу над COVID-19. Многое зависит от того, как долго в организме человека будут сохраняться антитела. Но прививки могут снизить смертность в сотни и тысячи раз.
Украинцы не слишком озабочены соблюдением санитарных норм в разгар эпидемии, пик заболеваемости коронавирусом в стране можно ожидать уже к концу октября. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль.
– ВОЗ рассчитывает получить до конца 2021 года 2 миллиарда вакцин от коронавируса. Насколько это реально?
– Если сильно постараться, возможно, и реально, но пока говорить об этом рано. Хочет и получит – это две разные вещи.
– Я понимаю, поэтому и спрашиваю, какова вероятность. Но если 2 миллиарда – это значит, что полпланеты будет вакцинировано и тогда, наверное, можно говорить о том, что коронавирус побежден. Или это очень оптимистично?
– Это очень оптимистично, потому что мы еще не знаем, сколько времени будут сохраняться антитела. Если антитела будут сохраняться всю жизнь, например, как при прививках от гепатита В, тогда все хорошо. А если этого не будет, если антитела будут сохраняться 3-4 месяца… Есть повторные заражения.
Но при прививках количество антител всегда должно быть больше, чем у переболевшего человека. Будем надеяться, но пока рано говорить.
– Есть ли новые данные о том, сколько времени сохраняется иммунитет к COVID-19 после того, как человек переболел. Или когда по этому поводу будут более-менее достоверные данные?
– Надо смотреть, как минимум, полгода, и не так много у нас людей, чтобы наблюдать за этим. Соответственно, полгода, год. И в принципе, будет хороший результат, если антитела сохранятся так долго – полгода или год. Это уже лучше.
Учитывая смертность от коронавируса как заболевания, передающегося воздушно-капельным, точнее, аэрозольным путем, если антитела у нас будут сохраняться, как минимум, год, появится надежда, что будет достаточно одной прививки в год. Чтобы не было высокой смертности при передающемся воздушным путем заболевании.
– Данные, которые мы имеем – более 33 миллионов фактов инфицирования и чуть более 1 миллиона летальных исходов. Это большая смертность или нет?
– Это большая смертность. При гриппе в десятки раз меньше.
Просто посмотрите, что при респираторном заболевании смертность 1-2%, это не рак, это не инфаркт, они не сезонные и не передаются через дыхание! Это реально страшная цифра, до людей не доходит! Сравнивать просто глупо.
– У нас недостаточно данных, но давайте пофантазируем. Допустим, появилась вакцина. Учитывая, что кто-то будет против вакцинирования, кто-то первое время будет бояться, насколько мы можем ожидать уменьшения количества смертей?
– Если люди будут прививаться, если вакцина будет безопасна, то, конечно, количество смертей уменьшится в десятки, сотни и в тысячи раз. В группе риска будут только те, кто не привиты, и у кого не выработаются антитела.
Но если посмотреть ситуацию по другим прививкам, то, например, в Африке уже покончили с полиомиелитом. Если мы посмотрим по гепатиту, по вирусу папилломы человека и по многим другим вирусам – снижение смертности громадное.
Но надо, чтобы все было сделано по науке, все, как положено.
– Я знаю, что на прошлой неделе вы были в Украине. У нас специалисты прогнозируют, что в середине–конце ноября будет пик заболеваемости. Может быть, вы говорили с украинскими коллегами. На ваш взгляд, пик – это сколько заражений? Сейчас у нас на уровне 3-3,5 тысячи в сутки.
– То, что я наблюдал – у вас люди не особо озабочены ношением масок и соблюдением социальной дистанции. Поэтому я думаю, что большой рост будет уже в ближайшее время, к концу октября.
Если люди не начнут как-то предостерегаться и будут думать, что смертность от коронавируса – это как обычная смертность от онкологии, от сердечно-сосудистых заболеваний… Не носят маски, не соблюдают дистанцию...
– Пик – это сколько? Мы можем назвать этот коридор?
– Нет, не можем назвать коридор.
– У вас в стране сейчас тоже сложная ситуация с коронавирусом. Чем отличается то, что вы увидели в Украине, от того, что происходит в Израиле? Могли бы вы поделиться советами для украинских врачей?
– Украинские врачи делают все, что возможно, я говорю о тех, с кем я общаюсь. К счастью, это лучшие представители медицинского сообщества, и делают они свою работу хорошо. Но большая часть пациентов в Украине все-таки получает антибиотики. В Израиле это не так.
Но я бы все-таки дал совет насчет превентивной медицины, насчет того, чтобы люди меньше заболевали, чтобы снизить нагрузку на врачей. Потому что, посмотрев больницы, посмотрев, как работают врачи, я увидел, что работают они тяжело, и ситуация тоже может быть непростая.
В Израиле пик возник быстрее, потому что у нас выше плотность населения. В Украине плотность ниже, соответственно, передача происходит с меньшей скоростью. Но она все равно будет.
– Последние исследования показывают, что, если в замкнутом пространстве, например в лифте, больной коронавирусом кашлял или разговаривал, вирус сохраняется около получаса. Если дверь периодически открывается, то вдвое меньше, до 10-14 минут. Насколько это верное утверждение?
– Конечно, это верное утверждение. Это закрытое помещение, где нет особой вентиляции. Соответственно, вирус останется при выдыхаемом воздухе, при разговоре. И надо, конечно, предостерегаться.
В любом случае ходить по ступенькам гораздо полезней, чем ездить в лифте. Но маски надо надевать.
Маски более эффективны в закрытых помещениях. На улице, когда есть расстояние, ветер и так далее, это не настолько важно. А вот в закрытых помещениях – в магазинах, лифтах, офисах, каких-то службах – это очень важно.
– И напоследок. Вакцинация от гриппа – насколько это сейчас важно и стоит ли уже начинать? Чтобы не было осложнений, если человек заболеет и коронавирусом, и гриппом.
– Я думаю, что это стоит делать группам риска. Всегда, как и до этого предполагалось. Людям из группы не риска нет смысла это делать. В научной литературе нет данных о том, что прививки снизили смертность или заболеваемость в группе не риска.
– Стоит ли уже начинать вакцинироваться?
– Уже сейчас приближается сезон, уже стоит начинать.