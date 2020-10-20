Врач из Израиля пояснил, почему садики и школы надо закрыть на карантин

Решение о том, что детские садики и начальную школу в Украине не будут закрывать на карантин при любых условиях, может привести к росту заболеваемости коронавирусом в стране.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. "На какое-то время надо было бы ограничить", – заметил он.

"Основной путь передачи – все-таки через детей. Они не носят маски, и не должны носить, это дети. Они балуются, играются, это нормально. Они болеют бессимптомно, но являются переносчиками", – пояснил медик.

Он уточнил, что, согласно исследованиям, которые проводились в Израиле, основная передача коронавируса в семьях происходит именно через детей. "От 9 до 15 лет – основная передача", – сообщил врач.

Как писал OBOZREVATEL, глава комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Сергей Бабак заявил, что начальную школу и детские садики с ноября не будут закрывать на карантин даже при самом худшем развитии эпидемии коронавируса в Украине.