Врач из Израиля озвучил прогноз на зиму по COVID-19 в Украине

Заболеваемость коронавирусом в Украине зимой будет расти в силу ряда объективных и субъективных причин.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. "На процесс имеет влияние состояние людей и общее состояние заболеваемости в момент морозов", – сказал он.

Медик сообщил о том, что одновременное заболевание человека коронавирусом и гриппом приводит к тому, что оно протекает тяжелее, а также в 6 раз повышает смертность.

"Поэтому мы можем только прогнозировать, как поведут себя люди", – заметил он.

В этом контексте врач поделился личными наблюдениями, которые он сделал во время пребывания в Украине. "Я, конечно, извиняюсь, но как в Украине не прогнозировать роста, если у вас люди ходят, куда хотят, и нет никакой дистанции между людьми? Тут вопрос не в том, как вирус мутирует, а в том, как люди мутируют в своем сознании, чтобы осознать что-то", - подчеркнул Бриль.

"Общаясь со своими друзьями, я говорю: это же вы убиваете людей – ты убьешь чужую мать и отца, так же как и своих. Ручаюсь, что не любишь ты никого! Ты любишь себя и свою демогогию, потому что вместо того, чтобы рассуждать о том, что полезно или не полезно, о том, что другие не носят, ты не надел маску", - заявил врач.

Как писал OBOZREVATEL, начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, врач Олег Рубан заявил, что в Украине нормальный показатель заболеваемости коронавирусом в ноябре составит 7 тысяч новых случаев в сутки.