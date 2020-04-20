Врач из Израиля назвал главную причину заражения медиков Covid-19

Чаще всего причиной заражения врачей коронавирусом COVID-19 является притупление чувства опасности.

Большое количество заразившихся в Италии медиков может быть связано с пренебрежением средствами защиты. Такое мнение в эфире ObozTV высказал реаниматолог, анестезиолог из Израиля, задействованный в лечении больных коронавирусом, Борис Бриль.

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"Большинство врачей заражается не в момент переодевания, а в момент незащиты", – подчеркнул он.

Врач продемонстрировал защитный костюм, который он использует при работе с пациентами (проскролльте новость до конца, чтобы посмотреть видео). "В этом работать очень тяжело. Работаешь по 10 часов, в туалет ты не можешь пойти, и, извиняюсь, трогать руками свои органы. Возможно, в этот момент происходит заражение", – допустил он.

Чаще всего причиной заражения врачей коронавирусом COVID-19 является притупление чувства опасности

"Когда неделю, две, три ты заходишь к больным, ты находишься в отделении, тебе жарко, тебе неудобно, начинает чуть-чуть притупляться внимание и чувство опасности. Но важно в разуме сохранять, что это очень опасно, даже если так не кажется. Это как мнимое затишье, когда обстрелянный человек не боится ни взрывов, ни стрельбы", – подчеркнул медик.

В этом контексте он сообщил о том, что никогда не проявляет "геройства" и не пренебрегает средствами индивидуальной защиты. Спустя месяц и 3 недели работы с зараженными коронавирусом, очередной тест на Covid-19, сданный врачом, показал отрицательный результат.

"Когда ты защищаешься и ответственно подходишь к этому, это тебя защищает", – резюмировал врач.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 20 апреля в Украине за сутки обнаружен 261 новый случай коронавируса COVID-19, общее количество зараженных достигло 5710. Ранее Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец заявила, что врачи могут стать источником инфицирования коронавирусом, не подозревая об этом, и предложила проводить массовое регулярное тестирование всего медицинского персонала.