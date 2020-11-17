Врач из Израиля назвал две проблемы с вакциной Pfizer

Прежде чем вакцина от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech будет запущена для массового применения, необходимо решить две серьезные проблемы.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. Речь идет о том, что вакцина должна транспортироваться при крайне низких температурах и должна быть изготовлена в колоссальных объемах.

Комментируя результаты последней фазы клинических испытаний, которые показали 90% эффективность вакцины, медик заметил, что выводы делать преждевременно. "Это на сегодняшний день 90%, это очень хорошо, это меня самого радует, но все равно это еще в исследовании", – сказал он.

В частности, он обратил внимание на то, что минимальное количество доз вакцины, которые должны быть изготовлены – 2 миллиона. "На изготовления 2 миллионов вакцин, наверное, уйдет полгода", – предположил он.

Кроме того, вакцина требует транспортировки при температуре -80 градусов Цельсия, что также непросто организовать. "Даже если вакцина будет действительна, нужно найти огромные мощности холодильников и транспортные возможности", – сказал врач.

Как писал OBOZREVATEL, по итогам третьей фазы клинических испытаний вакцины Pfizer и BioNTech был сделан вывод о ее 90% эффективности. В четырех штатах США стартовала пилотная программа по ее доставке.