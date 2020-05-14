Врач-инфекционист Ольга Кобевко из Черновцов, где наибольшее количество инфицированных коронавирусом в Украине, рассказала, что на ногах проводит около 12 часов, а за два месяца пандемии у нее было только два выходных.

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Об этом сообщается в репортаже издания "Громадське" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Ольга Кобевко (крайняя слева) Громадське

Журналисты отметили, что у Кобевко 13 лет стажа в медицине. С началом Майдана и войны на востоке она помогала как волонтер, потом начала ездить в зону АТО как врач. Сейчас она борется с COVID-19 в двух больницах Черновцов: областной и городской.

Женщина рассказала, что во время карантина, когда транспорт в Черновцах перестал ходить, обладминистрация выделила врачам минибус, чтобы они имели возможность доехать до работы и обратно.

Несмотря на тяжелый график и новые риски, зарплаты медиков остаются низкими. По словам Ольги, врач-инфекционист высшей категории со стажем 13 лет получает 4772 грн ($176,7).

"Эти единичные доплаты – это хорошо, но если она единичная, то это унижение. Труд врача не оценивают как труд человека, который постоянно спасает жизнь другим. Эта пандемия показала, что медицину нужно поднимать на ноги и повернуться лицом к врачам. Мы остаемся одни в этой пандемии с этими пациентами, забывая о своих семьях", – рассказала медик.

Она считает, что в дальнейшем во многих медиков, которые сдают тесты на COVID-19, результаты будут отрицательными, чтобы не было ажиотажа по поводу заражения врачей.

"Наташа, слышишь, запомни мои слова, что с сегодняшнего дня "уменьшится" заболеваемость. И будет меньше медиков [официально признанных больными COVID-19], все негативные будут результаты", – сказала Кобевко коллеге.

Врач также рассказала, что уже больше месяца не видела своих родителей, а 14-летнего сына – еще дольше. "Родители имеют сопутствующие заболевания. Когда начался такой жесткий карантин, я им запретила выходить", – отметила она.

Сын Кобевко учится в спортивном лицее в Киеве, сейчас он живет отдельно от матери: "Я его не видела с Нового года, он уехал на учебу, а когда начался карантин – вернулся. Но должен жить отдельно от меня". Впрочем, по словам женщины, сын ее поддерживает.

Инфекционист добавила, что еще с января начала интересоваться коронавирусом.

"Каждый день на пятиминутках я говорила, что нам надо будет ввести и изменить в структуре отделения, а у нас ничего не изменилось. Тогда еще коронавируса здесь не было, но была постоянная агрессия в мой адрес [со стороны некоторых врачей и руководства].

Когда пришел вирус, уже было поздно что-то делать, потому что пациенты там уже лежали. Так мы и зашли в коронавирус: с общими палатами без кислорода и общим туалетом для всех пациентов", – рассказала она.

Добавим: по состоянию на 14 мая в Черновицкой области было подтверждено 2 516 инфицированных COVID-19.

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