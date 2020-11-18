Врач из Буковины – о переполненную больницу: койка после смерти пациента пустовала всего полчаса. Видео

Врач-анестезиолог Андрей Аносов рассказал об условиях в реанимационном отделении Черновицкой областной больницы, которое переполнено пациентами с коронавирусом.

В интервью "Суспільному" он отметил, что освободившееся места занимают очень быстро (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, в ночь на 12 ноября скончался пациент, а его койку за полчаса перестелили, обработали и госпитализировали следующего.

Также Аносов отметил, что за последние месяцы количество молодых больных в тяжелом состоянии значительно возросло. Ранее это в основном были люди пожилого возраста.

По его словам, сейчас поступают пациенты возрастом до 30 лет, а на этой неделе скончалась 27-летняя девушка.

Аносов отметил, что за 10 месяцев борьбы с коронавирусом у него не было ни одного отпуска. Кроме того, он подчеркнул, что почтенных врачей, сбежавших от проблемы, заменили молодые, которые никогда не работали в условиях пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области заполняемость больниц для пациентов с коронавирусом достигла 66%. При этом половина из 18 медучреждений уже переполнены, а в некоторых заполняемость отделений составляет более 100%.

Также в Полтавской области больницы загружены на 86%.

Ранее на видео показали заполненную больницу в Закарпатской области.