После выборов COVID-19 в Украине пойдет вверх, он не самоликвидируется, – инфекционист

После местных выборов в Украине может наблюдаться дополнительное увеличение количества заболеваний коронавирусом. Статистика заболеваемости наверняка увеличится еще и потому, что младшая школа будет работать в оффлайн-режиме.

О массовом использовании вакцины против COVID-19 говорить рано. Когда она станет широко доступной, вирус может пойти на спад. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Юрий Жигарев.

– Министр Степанов заявил, что Украина к выборам готова. Как вы считаете, после 25 октября, дня выборов, мы можем увидеть еще больший рост числа инфицированных в Украине?

– Надо понимать, что сейчас министерство здравоохранения делает все, что можно сделать в этой ситуации для того, чтобы уменьшить риск.

Но мы понимаем, что все эти меры – это только на уменьшение риска. Мы не можем полностью исключить вероятность того, что кто-то придет с симптомами коронавирусной инфекции, кто-то будет в маске, кто-то без маски. Все эти ситуации вполне возможны. Поэтому полностью исключить опасность инфицирования мы, конечно, не можем.

Насколько это даст нам прирост и будем ли мы иметь гораздо больше новых случаев? Думаю, не будет намного больше, но, конечно, какое-то влияние на распространение инфекции это может оказать.

"После местных выборов в Украине может наблюдаться дополнительное увеличение количества заболеваний".

– Накануне в парламенте создали специальный штаб во главе с президентом. Одна из задач – не только бесплатная вакцинация в будущем, но и тестирование. Мы знаем, что сейчас достаточно сложно получить бесплатный тест на коронавирус. Как думаете, почему так происходит?

– Очень просто – потому что наша лабораторная служба перегружена. Мы можем сколько угодно декларировать, что мы будем делать тесты всем и бесплатно, но мы прекрасно понимаем, что сейчас мы имеем определенный объем тестов, который может сделать определенное количество лабораторий. Мы не можем просто каким-то приказом увеличить этот объем вдвое или втрое.

– Но вопрос в бесплатности, в доступности. Ведь не все украинцы могут позволить себе это тестирование.

– Я мог бы предложить очень интересную идею, которую вполне можно использовать. Мы знаем, что в нашем корорнавирусном фонде очень много денег, и наши чиновники не всегда знают, как их правильно использовать.

Можно сделать одну вещь – просто платить коммерческим лабораториям, которых у нас очень много, особенно в центральных районах, в Киеве и так далее, которые будут бесплатно делать тесты.

То есть они будут делать бесплатно, по своему прайсу, но это будет оплачивать государство. И тогда все люди будут тестироваться и в государственных, и в коммерческих лабораториях бесплатно.

– В коронавирусном фонде, кажется, осталось 36 миллиардов. Кого тогда бесплатно тестировать в первую очередь?

– Конечно, в первую очередь – оно так делается и сейчас – это люди, которые находятся на стационарном лечении, потому что они в более тяжелом состоянии. И мы должны получить результат теста, чтобы разработать план лечения.

Во вторую очередь – это люди с симптомами, у которых есть подозрение на коронавирусную болезнь. И в третью очередь – контактные, чтобы выявить болезнь на ранних стадиях, когда еще, возможно, нет явных симптомов.

– По поводу вакцины тоже появляются положительные новости. Якобы наши отечественные ученые провели ее доклинические испытания. Как думаете, насколько мы приблизились к тому, чтобы выработать украинскую вакцину, к тому, что будем вакцинироваться?

– Я думаю, что мы не близки к этому, потому что любая вакцина, будь то отечественная, будь то российская, китайская или американская должна пройти весь комплекс доклинических и клинических исследований, чтобы мы были уверены, что она действительно эффективна и безопасна. Это делается не за один месяц.

Поэтому, даже если у некоторых ученых есть какие-то наработки, я не могу сказать, насколько эта вакцина будет доступна хотя бы через три месяца. Вряд ли мы сможем просто пойти и свободно купить ее в аптеке. Это во-первых.

Во-вторых, для того, чтобы говорить о массовой вакцинации, надо иметь массовую вакцину. То есть ее мало разработать. Надо, чтобы производители разработали эти десятки миллионов доз для того, чтобы мы могли уже вакцинировать людей. И только после этого мы сможем сказать, что это реально.

– Может ли совпасть во времени появление вакцины с тем, что коронавирусная инфекция пойдет на спад? Такой спад прогнозируют весной 2021 года.

– Конечно, ни я, ни любой другой эксперт не может точно знать, как будет. Но я знаю, что так бывало. Например, если взять SARS-1, который был еще в 2003 году, то мы как раз имели такую ситуацию, когда заболеваемость пошла на спад до того, как была разработана эффективная вакцина.

Будет ли так сейчас, я не знаю, но исключить это тоже нельзя.

– Напомним зрителям, что тогда предшественник коронавируса фактически самоликвидировался, если говорить простым языком.

- Можно сказать так. Здесь другая ситуация, мы видим, что коронавирус не самоликвидируется. Но мы можем видеть такую ситуацию, когда заболеваемость пойдет на спад и большинство людей уже будет иметь коллективный иммунитет естественным путем.

"Дети являются локомотивом, движущей силой этой эпидемии".

– Министерство образования и науки совместно с министерством здравоохранения Украины намерены обеспечить очное обучение учащихся 1-4 классов после каникул. Что касается 5-11 классов, то в зависимости от эпидемического уровня ученики будут учиться в смешанном или дистанционном формате. Насколько это может сдержать распространение эпидемии? Ведь говорят, что именно из детсадов и начальной школы дети чаще всего приносят инфекцию домой.

– Да, здесь сложная ситуация. Мы понимаем, что как раз для детей младшего школьного возраста дистанционное обучение наиболее проблематично. Но у детей такого возраста гигиенические навыки, мягко говоря, не на самом высоком уровне, потому что все эти меры очень трудно проводить.

Здесь как и с выборами: любые меры, которые мы пытаемся вводить в школах, только снижают вероятность инфицирования, но полностью не исключают его.

– Какие шансы, что за счет очного обучения детей, которые могут принести коронавирус домой, туда, где есть родители, есть дедушки, бабушки, статистика заболеваний увеличится?

– Это практически стопроцентная вероятность. Мы уже видели это с 1 сентября. Еще в августе предупреждали, что нельзя с 1 сентября во всех школах начинать оффлайн-обучение.

К нашей группе экспертов, к сожалению, не прислушались, и мы видели, какова ситуация со второй половины сентября, как она начала развиваться. Мы связываем это с тем, что дети болеют не тяжело, но они являются локомотивом, движущей силой этой эпидемии. Они легко инфицируются и легко распространяют эту инфекцию.