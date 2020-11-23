Что нужно проверить тем, кто переболел COVID-19: врач дала советы

Коронавирус влияет на психическое состояние больного, поэтому часть пациентов нуждается в психологической помощи.

Пациентам, которые выздоровели, рекомендуется сделать электрокардиограмму. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала семейная врач Виталина Олещенко.

"Когда пациент сдал ПЦР-тест, он был отрицательным, мы считаем, что он выздоровел. После этого важно сделать электрокардиограмму. Повторную компьютерную томографию (КТ) я не рекомендую делать", – сказала врач.

Она сообщила о последствиях перенесенного коронавируса у пациентов с точки зрения их физического и психического состояния на примере почти 2 тысяч человек, которых она лечила.

"В своей практике я не отмечаю ухудшения состояния после того, как человек переболел. Пациент, который болел в апреле, делал повторную КТ, у которого было поражено 45% легких. На этой КТ все было чисто, никаких остаточных явлений обнаружено не было" , – рассказала медик.

Она добавила, что критически тяжелых последствий у пациентов, перенесших COVID-19, она в своей практике не отмечала.

Вместе с тем врач обратила внимание на то, что это заболевание оказывает негативное влияние на психическое состояние больного. "Любая болезнь влияет на психоэмоциональное состояние, а если говорить о болезни, от которой нет лекарств, это трудно поддается пониманию, и человек начинает слишком сильно переживать".

По ее словам, в большей степени это касается людей эмоциональных. "Такие люди обязательно нуждаются в помощи психолога", – подчеркнула медик.

Как писал OBOZREVATEL, один из первых больных в США Грегг Гарфилд потерял восемь пальцев из-за тяжелого осложнения COVID-19.