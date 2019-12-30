Впервые за время войны: "Укрзалізниця" возобновила движение поездов на Донбассе

В Донецкой области возобновили движение поездов на участке Фенольная – Скотувата, которое не осуществлялось с 2014 года.

Как сообщает "Укрзалізниця", 30 декабря был запущен первый поезд. Всего будет ездить две пары пригородных электропоездов.

Так, с утра к станции Скотувата можно добраться поездом №6021 сообщением Славянск - Фенольная. Отправляться поезд со станции Фенольная в 08:04 и прибывать к станции Скотувата в 08:27. В обратном направлении поезд № 6072 Фенольная - Славянск отправляется в 08:37, будет делать остановку на станции Фенольная в 09:00-09:02 и прибывает на станцию Славянск в 10:55.

Вечером поезд №6243 Славянск - Фенольная будет отправляться со станции Фенольная в 17:04 и прибывает на станцию Скотувата в 17:27. В обратном направлении поезд № 6244 Фенольная - Славянск отправляется со станции Скотувата в 17:37, будет делать остановку до станции Фенольная в 17:59-18:00 и прибывает на станцию Славянск в 19:50.

Отмечается, что на вокзале станции "Скотувата" установили дополнительный забор и организовали систему видеонаблюдения.

Укрзалізниця

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" восстановила движение пригородных поездов на участке "Мариуполь - Южнодонбасская".

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