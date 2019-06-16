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Впервые за столетие: адская жара в Киеве побила исторический рекорд

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Жители и гости Киева пережили четыре самые жаркие ночи за всю историю метеонаблюдений, около ста лет.

Как передает ТСН, во всех регионах Украины начало лета уже обогнало все климатические нормы почти на 10 градусов и тяготеет в сторону +40.

Синоптики ожидают, что в ближайшие дни жара продержится и воздух прогреется до +33 градусов. Осадки вероятны лишь в западных регионах, а также Житомирской и Винницкой областях.

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Как сообщал OBOZREVATEL, при этом в Укргидрометцентре прогнозируют, что новая рабочая неделя встретит украинцев дождями с грозами, и даже небольшим похолоданием.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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