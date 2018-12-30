Впервые за многие годы: синоптики обещают аномально теплый январь

В январе 2019 года средняя месячная температура составит от нуля до 4 градусов мороза, что на полтора-два градуса теплее показателей многолетних наблюдений.

"Ожидается, что средняя месячная температура будет — 0-4 ° мороза, в Крыму до 3° тепла", — такой прогноз на первый месяц 2019 сообщил Укргидрометцентр.

По осадков, то их количество в январе будет пределах средних многолетних значений — 27-55 мм, на Закарпатье 64-81 мм, в горах Крыма до 124 мм.

Как отметили в Укргидрометцентре, по многолетним наблюдениям средняя месячная температура воздуха в январе составляет 1-6 ° мороза, в Карпатах, на востоке и северо-востоке Украины 7-8° мороза.

Абсолютный минимум январской температуры 23-37° мороза, в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областей и в Карпатах 38-39° мороза, Черкасской и Луганской областей до 42°, на побережье Крыма местами 13-22° мороза.

Абсолютный максимум температуры 7-14° тепла, на Прикарпатье, в южной половине Украины до 15-18°, в Крыму до 21°.

Средняя месячная количество осадков 27-56 мм, на Закарпатье, в Карпатах до 57-155 мм.

Снег в Карпатах 24tv.ua

Наибольшая высота снежного покрова обычно наблюдается в третьей декаде января и составляет в среднем 8-15 см, на северо-востоке страны 20-27 см; на юге Украины снежный покров неустойчив.

Погода на курортах за рубежом

Турция. Погода в туристическом регионе Анталии в январе неустойчива. В январе ясные солнечные дни в Анталии часто сменяются дождевыми.

Египет. Погоду в курортных городах в январе можно смело назвать самой холодной за год. Именно в этот период солнце слабое согревает море.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая волна похолодания в Украине продлится до первых дней января 2019 года.