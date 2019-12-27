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27 декабря • обновлено в 23:28
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Впервые в истории: в украинском КОРДе появилась женщина-спецназовец. Фото "Косы"

1.2т
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В четверг, 27 декабря, выпускники Центра подготовки подразделений полиции особого назначения получили сертификаты об окончании обучения, после чего они пополнят ряды бойцов КОРД в 11 областях Украины.

Среди спецназначенцев впервые появилась женщина – полицейская с позывным "Коса", которая ранее работала в патрульной полиции и прошла жесткий отбор. Об этом сообщает пресс-центр МВД (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Поздравили выпускников-спецназовцев глава Нацполиции Украины Игорь Клименко и руководитель отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Стефани Холмс.

Новости
Пополнение в рядах полиции - спецподразделении "КОРД"
В украинском КОРДе впервые появилась женщина

В украинском КОРДе впервые появилась женщина

Пресс-служба Нацполиции

В украинском КОРДе впервые появилась женщина

В украинском КОРДе впервые появилась женщина

Пресс-служба Нацполиции

В украинском КОРДе впервые появилась женщина

В украинском КОРДе впервые появилась женщина

Пресс-служба Нацполиции

В украинском КОРДе впервые появилась женщина

В украинском КОРДе впервые появилась женщина

Пресс-служба Нацполиции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский журнал Time назвал 28 женщин, которые достигли самых значимых успехов в своих сферах в 2019 году.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украины Министерство внутренних дел Украины КОРД
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Только очко её показали
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Franta Bonanta, А девочка - хоть куда!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Да... Теперь без хозяина - никуда!
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