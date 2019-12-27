Впервые в истории: в украинском КОРДе появилась женщина-спецназовец. Фото "Косы"

В четверг, 27 декабря, выпускники Центра подготовки подразделений полиции особого назначения получили сертификаты об окончании обучения, после чего они пополнят ряды бойцов КОРД в 11 областях Украины.

Среди спецназначенцев впервые появилась женщина – полицейская с позывным "Коса", которая ранее работала в патрульной полиции и прошла жесткий отбор. Об этом сообщает пресс-центр МВД (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Поздравили выпускников-спецназовцев глава Нацполиции Украины Игорь Клименко и руководитель отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Стефани Холмс.

В украинском КОРДе впервые появилась женщина Пресс-служба Нацполиции

В украинском КОРДе впервые появилась женщина Пресс-служба Нацполиции

В украинском КОРДе впервые появилась женщина Пресс-служба Нацполиции

В украинском КОРДе впервые появилась женщина Пресс-служба Нацполиции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский журнал Time назвал 28 женщин, которые достигли самых значимых успехов в своих сферах в 2019 году.

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