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Олена Воронянська
Олена Воронянська
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Впервые Украина не запоздало обороняется, а делает первый шаг

25.9т

Как ни странно, с возрастом серьезности не прибавляется. Зачем, спрашивается, нужно вылезать из теплой норки и нестись в прохладный вечерний Киев? Да затем, чтобы окунуться в непередаваемую атмосферу погожего пятничного вечера, предвкушая встречу с давними и новыми друзьями. И ощутить, насколько новое политическое поколение отличается от старого. Ему абсолютно наплевать, что вокруг нет тысяч организованных поклонников, свезенных на автобусах, плакатного антуража, пламенных подготовленных речей в микрофоны, отработанной подпевки – бросили клич, и кто не успел, тот опоздал. Да и микрофонов-то нет – радостный спич Гудименко и так слышен. И единогласный ответ площади: "Героям слава!" тоже. А песни настолько искренне и слаженно пели под боевой бубен в кружке рядом, что мы просто заслушались.

Здесь неважно, сколько людей – важно, что свои. Старые друзья, новые знакомые, донецкие, луганские, крымские – интересно и спокойно со всеми. Радость общая – впервые Украина не запоздало обороняется, а делает первый шаг. Да какой – выстраданный, омрієний, долгожданный. Воспоминания, размышления, разговоры, тосты – народ плавно перетекает от одной компании к другой. Никто не навязывает регламента, где стоять, что говорить, куда идти. Кому-то тепло и на Майдане, а кто-то пошел греться в "Ветерано". Там поют, тут читают стихи или просто болтают, делают селфи, наливают и закусывают (рошенками – а куда ж без них). Территория свободы…

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Вечерний перезвон – и всех луганских-донецких, услышав, о месте пребывания, просят друзья из Зоны: "Выпейте и за нас. Мы с вами". Наливаем в стаканчики, но кагор горчит – трудно представить себе, что в 21 веке из наших городов устроили гетто, лишив людей элементарных свобод, возможности спокойно и безопасно жить, ездить, планировать. Неподалеку в своей компании стоит Ирина Довгань, ощутившая это на себе, – жалею, что так и не решилась подойти. И мучаюсь тем, что не могу поторопить события. Всему свое время – мы еще будем праздновать наш День Победы.

Идем к метро по вечернему Крещатику. Как всегда, много людей, огней, на нескольких площадках танцуют или поют. Кто слушает и смотрит, кто проходит мимо. Обычный мирный город. А где-то, в нескольких сотнях километров, свистит ветер и пули, сгущается тьма, и всматриваются в нее те, благодаря кому, мы можем обыденно решать – варить борщ или идти гулять, бродить по лесу или лететь в Европу. Их будут поздравлять, говорить много добрых слов. А у меня в душе всегда, каждый миг, чувство благодарности, тревоги и вины перед знакомыми и незнакомыми защитниками и защитницами (не могу привыкнуть, что в армии сейчас так много женщин). Пусть сбережет вас Бог, Воины Света, для жизни, для любви, для мира.

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Автор
Олена ВоронянськаОлена Воронянська
Темы
Реформы в УкраинеРеформи в Україні
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Олени Воронянської
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Украины Историк
Украины Историк
.......Впервые Украина не запоздало обороняется, а делает первый шаг....... Отличный заголовок!!!! Только этой воронной Кобыле не надо было пить столько кагора!!! Она по обозовскому обычаю заглавие написала, а указать, в чем собственно заключается этот первый шаг, забыла!!!
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moskovec leonid
moskovec leonid
Судя по желчи и дрышле статья "понравилась" лапотникам..!! Значит все правильно у нас..!!
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Северг Олег
Северг Олег
Читаю эту всю глупость и просто не понимаю, за что этих людей раньше так уважали и любили в России - ведь не просто идиотины а идиотины пресмыкающиеся, подленькие, жлобьё и хамьё.
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