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"Вперед на мины": украинский журналист жестко обратился к Зеленскому из-за референдума

8.4тЧитать материал на украинском

Украинский журналист Остап Дроздов возмутился идеей президента Украины Владимира Зеленского вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

Он призвал нового главу государства и его соратников самим нести ответственность за принятые решения и не перекладывать ответственность на избирателей. Такую позицию Дроздов изложил на личной странице в Facebook, приведя пример Латвии.

"Несколько лет назад я был в Латвии на встрече с их вице-премьером, который заводил Латвию в НАТО. Спросил у него: "А что вы делали со своим ватным населением, которого у вас под 30% наберется? Проводили беседы? Убеждали? Спрашивали их мнение? Успокаивали?". Он сделал круглые глаза и спросил: "А зачем? Зачем было вообще кого-то спрашивать? Мы – легитимная государственная власть, и мы приняли политическое решение. Все", – вспоминает журналист.

Он выразил уверенность в том, что аналогичной позиции должна придерживаться и нынешняя власть Украины, не оглядываясь на то, как бы поступили другие.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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"Вы – легитимная государственная власть, поэтому прошу самостоятельно и под свою ответственность принять решение о том, является ли Россия врагом и агрессором. Никаких референдумов – только государственные решения. То, чем является для нас Россия, ежедневно вы можете узнать на передовой – там ежедневно продолжается этот референдум. А то, на какие компромиссы вы как государственная власть готовы идти с Россией ради мира, будьте добры решать под свою политическую ответственность. Имейте мужество не прятаться за красивыми темами о народовластии, а принять твердое политическое решение о том, как прекращать войну", – подчеркнул Дроздов.

Он добавил, что Зеленского избирали не для того, чтобы он спрашивал, как поступить, а чтобы он взял и прекратил, если имеет видение решения проблемы и мандат доверия от народа.

Остап Дроздов

Остап Дроздов

Facebook Остапа Дроздова

Кроме того, телеведущий озвучил мнение, что проведение референдумов о примирении с оккупантом является унизительным для украинского общества.

"Ведь, смею заверить, миллионы украинцев считают скотством высшей марки сам факт ставить на обсуждение вопрос, кем для нас является Россия. Есть вопросы, которые являются однозначными в стране, где ежедневно идет война", – категорично высказался Дроздов.

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Возвращаясь к опыту Латвии, он отметил, что эта страна провела несколько референдумов: о русском языке, о натурализации граждан, о вступлении в ЕС, о роспуске сейма. Но в вопросе безопасности она действовала, руководствуясь исключительно политической волей. Точно также следует поступать и Украине.

"Я поддерживаю идею референдумов, чтобы на них окончательно похоронить все наши двусмысленные вздоры вроде русского языка, декоммунизации, евроинтеграции и тому подобного (цифры показывают, что все эти вопросы проукраинская часть выигрывает). Но референдумов не может быть в вопросе сферы безопасности. В нем должна действовать только политическая воля. Потому что Украина – воюющая страна. Если главнокомандующий колеблется относительно своего врага – пусть это заявит лично и увидит, что с ним будет. Хочу на это посмотреть", – пишет Дроздов.

"Что делать с Россией – это основной вопрос, где должен проявиться новоизбранный президент. Без подсказок снизу. Сам. Четко и разборчиво. От того и будем танцевать. А то придумали себе хитрож*пство. Управляйте, уважаемые! Проявляйте свои позиции. Ваш звездный час. Вперед на мины!" – эмоционально подытожил он.

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Персоны
Владимир ЗеленскийОстап Дроздов
Место
Украина
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
скоро дрозды получать пизды,вот и нк сплять дрозды..
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Дуже влучно та правильно написав Дроздов.
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
Украина голосовала за важней ий вопрос государственной безопасности - независимость на референдуме 1 декабря 1991 - использовали, теперь в праве на референдум можно и отказать? Как быть с тем фактом, что по опросам большинство украинцев за переговоры ради мира?
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