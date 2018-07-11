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Ян Валетов
Ян Валетов
Писатель, блогер, бизнесмен Все статьи автора

Возврат Крыма и Донбасса - вопрос многих лет

2.7т

Любопытно.

Стоит написать статью, в которой Путин или не упоминается, или упоминается без ставшего привычным неприличного эпитета, и тебя моментально обвиняют в "переобувании налету".

Стоит повторить давно навязший на зубах тезис о том, что у крымской проблемы нет военного решения - и ты уже "поменял окрас".

Стоит сказать, что любое силовое давление на Донбассе вызовет такое же со стороны России - и ты мгновенно "наконец-то понял".

А уж если ты делаешь открытие, что у Украины с Россией тысячи километров общей границы, и так или иначе, но с бандитами, которые живут бок о бок и переезжать не собираются, нужно как-то договариваться, то тут ты уже любимец ватной прессы и почти что "российской патриот".

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Забудьте о чудесах: Россия никуда не исчезнет

В общем, вчера я узнал, что "писатель-фантаст-русофоб" переобулся и переоделся, поумнел и все понял, наконец-то включил мозги. Меня даже один раз назвали поэтом. Это, конечно, лестно, но так же соответствует истине, как и все остальное.

На самом деле, я не сказал ничего нового. Я тысячу раз писал подобное в своих статьях. И уже тысячу раз объяснял, что не любить имперцев, сепаров, бандитов и дураков - это не быть русофобом. Не любить Путина и его банду - это не значит не любить моих друзей-россиян, моих двоюродных братьев, племянников и внуков, живущих в России, вне зависимости от того, как часто мы видимся.

Я, вообще, не понимаю, как можно не любить или любить кого-то по национальному, расовому или классовому признаку. Не понимаю. Но то такое... русофоб так русофоб, бумага все стерпит. Им понятнее, а мне, если честно, то все равно. Мы - поэты-фантасты - такие непредсказуемые!

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Массовый психоз в России от упоминания слова "Украина"

В моих словах, которые вчера расстащили на цитаты российские шакалы из СМИ, было главное, о чем я не устаю повторять:

НИКТО, ВМЕСТО НАС, НЕ СДЕЛАЕТ НАШУ СТРАНУ БОГАЧЕ И СИЛЬНЕЕ. НИКТО, КРОМЕ НАС, НЕ ПРИВЕДЕТ В СТРАНУ ИНВЕСТИЦИИ, ЗАКОННОСТЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ. МЫ ВЕРНЕМ СЕБЕ ДОНБАСС И КРЫМ, НО ЭТО НЕ ВОПРОС ДНЕЙ - ЭТО ВОПРОС МНОГИХ ЛЕТ НАПРЯЖЕННОГО ТРУДА И СОЗИДАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. ЭТО НЕ БЫСТРОТЕЧНАЯ И КРОВАВАЯ ВОЕННАЯ КАМПАНИЯ - ЭТО ДОЛГИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ, ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС.

Вот. В несколько строк поместился.

А если кто-то таки хочет помочиться на развалины Кремля, то пусть примет успокоительное и идет работать для того, чтобы эти развалины появились. Вороженьки, что гинут на солнце, как роса - это поэтическая гипербола. Это я как писатель вам говорю.

В жизни для этого надо много пахать да проливать кровь и пот.

Хорошего дня всем моим единомышленникам!

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Ян ВалетовЯн Валетов
Темы
Аннексия КрымаВойна на Донбассе
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Яна Валетова
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Савченко Олег
Савченко Олег
А працювати так не хочеться. Хочеться кричати з трибуни правильні патріотичні речі, бути лідером, за яким підуть люди. Тільки куди ти заведеш цих людей, думати не хочеться, а коли заводиш не туди, то придумуєш різні пакості, аби зняти зх себе відповідальність. Це деякі називають політикою. Тільки це не політика, а дебілізм, на який ведуться такі ж дебіли.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Украина будет только нищать дальше. И ничего не вернет
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