Главная Новости
20 февраля • обновлено в 12:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Ольга Голубовская
Ольга Голубовская
Ведущий инфекционист МОЗ Украины Все статьи автора

Возвращение здоровых украинцев в нездоровую Украину

Сегодняшняя ситуация по возвращению наших ЗДОРОВЫХ граждан в нашу НЕЗДОРОВУЮ страну ярко показала только одно - все то, что имеет прямое отношение к национальной безопасности страны, в т.ч. ее биобезопасности, должно иметь чёткую вертикаль (никакой децентрализации) и прямое подчинение президенту. По крайней мере, на тот период, который необходим для восстановления утраченных функций.

Новости
Евакуація українців з Уханя: санаторій в Нових Санжарах готовий їх прийняти

Те, кто считает, что людей не надо возвращать, должны понимать следующее:

1. Карантин - это режимно-ограничительное мероприятие в системе противоэпидемической защиты населения, предусматривающее полную изоляцию контактных лиц, обеспечиваемую вооруженной охраной. При этом конституционные права граждан в плане их свобод резко ограничиваются.

2. Т.о. длительное время люди находятся под постоянным прессингом запретительных и ограничительных мер, включая запреты выходить на улицы, общаться с близкими, покупать самостоятельно еду и т.д.

3. Постоянное нахождение в замкнутых пространствах на фоне бремени этих ограничительных мер формирует в обществе очаги социально-психологической напряженности - люди становятся подвержены панике, совершают неадекватные поступки, включая нанесение себе вреда или подвергая себя смертельной опасности.

4. В современном мире каждый из нас в любое время может очутиться в подобной ситуации. Запомните - мы находимся на пороге серьезных глобальных вызовов. И лично мне не хотелось бы быть покинутой нашим государством.

Новости
Украинцы из Уханя: эвакуация как вывоз ядерных отходов

Те, кто боится завоза в страну вируса, должны знать, что:

1. Достаточно четко отработаны мероприятия по изоляции прибывших наших соотечественников и санитарной защите территории. Как ни странно, пришлось воспользоваться знаниями "динозавров" и всяких там "совков". Поэтому я - спокойна. На сколько это возможно.

2. Гораздо большую опасность и вред для страны, чем наши сограждане из Китая, представляют собой так называемые государственные деятели, которые не только ликвидировали противоэпидемическую службу, но и перестали готовить эпидемиологов в медицинских ВУЗах, чем совершили, на мой взгляд, диверсию против Украины. Эти же деятели подготовили почву для уничтожения инфекционных стационаров. Слава Богу, не успели.

3. Также гораздо большую опасность сейчас для нас представляет эпидемия глупости, заключающаяся в нагнетании страстей, выдумыванием всяких небылиц, рытьём окопов и запаливанием шин дабы не допустить своих здоровых соотечественников на обсервацию.

Новости
Самолет из Уханя прилетел в Харьков

Хочу добавить, что весь мед. персонал (зона моей ответственности) готов работать днём и ночью, укомплектованы, морально устойчивы и профессиональны. Все спокойно работают и ждут прибытия наших сограждан. Которых мы все с вами обнимем (хотя бы виртуально) и примем такими, как они есть - с вирусом или без. Возвращайтесь, дорогие, у вас есть Родина и мы вас ждём.

Не волнуйтесь, не играйтесь в политику, не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие и здравый смысл, друзья. И помогайте нам своей поддержкой исправить те системные ошибки, которые были сделаны ранее. Ибо мы с вами в одной лодке.

И все будет хорошо.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Ольга Голубовская Ольга Голубовская
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Ольги Голубовской
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
15
9
Смешно
18
Интересно
7
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
ЭТО ТОЧНО! СВИНЯЧА МОВА, СВИДОМОСТЬ, TУПОСТЬ И ЖАДНОСТЬ - ДЛЯ УКРАИНЦЕВ ОПАСНЕЙ ВИРУСА ГРИППА!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
короновирус сейчас не помешал бы Украине, может меньше на Донбассе стали бы убивать...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Коцарь Андрей, Россия своих людей вывезла давно, они уже прошли карантин и вернулись к своим семьям. А у вас дай волю вы своих расстреляете. Кстати, наверно единственный случай на Обозе когда заголовок статьи правдив на 100%
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Коцарь Андрей
Коцарь Андрей
Zhikharev Dmitry, но еще больше бы он не помешал на немытой - глядишь, и от Украины бы отъ*бались.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги