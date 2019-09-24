Возвращение Януковича: адвокат сказал, какую роль сыграет отмена санкций ЕС

Адвокаты беглого президента Виктора Януковича собираются использовать решение Европейского суда по отмене санкций ЕС с их подзащитного в Апелляционном суде, где рассматривается апелляция на приговор экс-президенту.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал один из адвокатов экс-президента Виталий Сердюк, по его мнению, такое решение Европейского суда подтверждает политический и незаконный характер преследования его подзащитного.

"Безусловно мы будем обращать внимание Апелляционного суда на данное решение. Оно является основополагающим для начала уголовного преследования всех, кто принимал участие в масштабной акции по дискредитации экс-президента Украины, кто принимал участие в фальсификации документов и введение в заблуждение украинского общества относительно совершений клиентом преступлений", – говорит он.

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По его словам, Апелляционный суд обязан принять во внимание данный факт, поскольку решение Европейского суда обязательно и для Украины.

На вопрос, когда же можно ожидать решения Апелляционного суда по обжалованию приговора Януковичу, Сердюк ответил: "Мы не может пока говорить о сроках, дело движется, вчера Апелляционный суд приступил к рассмотрению по существу наших материалов. Объем материалов очень большой, и сколько на их рассмотрение уйдет времени, мне трудно сказать".

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Вместе с тем, адвокат подчеркнул, что возвращение Януковича в Украину зависит не только от отмены приговора и закрытия дела, но и привлечения к ответственности организаторов в покушении на убийство экс-президента. Сердюк говорит, что это была одна из причин, по которой его подзащитный покинул территорию Украины, и эти люди все еще не отказались от свои намерений.

"По этим людям уже открыты уголовные производства в ГБР, и этот факт, а также снятие санкций, являются предпосылкой для возвращения Януковича", – заявил Сердюк, отметив, что время в данном случае работает на защиту, хотя и не берется предсказывать точную дату появления экс-президента в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский суд отменил санкции Евросоюза против беглого украинского президента Виктора Януковича. Позже было опубликовано официальное решение суда.

Ранее Сердюк сообщал о том, что бывший украинский президент Виктор Янукович намерен вернуться в Украину.

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