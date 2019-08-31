Возвращение соратников Януковича в Украину: кто следующий

В Украину продолжают возвращаться бывшие соратники сбежавшего в Россию экспрезидента Виктора Януковича. На этот раз, во вторник, 27 августа, в столичном аэропорту "Жуляны" была задержана эксминистр здравоохранения Раиса Богатырева.

Бывшую чиновницу подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах. Суд избрал Богатыревой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения 6 млн гривен залога. Деньги за ее освобождение внес народный депутат Вадим Новинский.

В РФ находится еще с десяток чиновников, бизнесменов и других влиятельных лиц, входящих в "семью Януковича", которые могут последовать примеру своих "друзей", и тоже вернуться в Украину. Какие сроки им грозят в Украине и за что – читайте в OBOZREVATEL.

Скрываются в России

Эксминистр МВД Виталий Захарченко

Одним из самых часто вспоминаемых министров времен Януковича несомненно является скандальный Виталий Захарченко. Выпускник Рижского филиала Минской высшей школы МВД СССР и Национальной академии внутренних дел Украины начал свою карьеру со службы в органах внутренних дел на оперативных и руководящих должностях.

Виталий Захарченко РБК

При президентстве Януковича в декабре 2010 года Захарченко получил должность главы Государственной налоговой службы Украины, а уже через год стал министром внутренних дел Украины.

В ночь на 30 ноября 2013 года, в Киеве произошел кровавый разгон студенческого митинга силами бойцов спецподразделения милиции "Беркут" и солдатов Внутренних войск. Правоохранители и военные не жалели ни сил, ни средств избивая студентов и активистов, которые в то время стояли на Майдане.

Спустя несколько лет следствие установило, что именно тогдашний глава МВД, по приказу Виктора Януковича, отдавал своим людям указания по разгону студентов.

Снять с должности Захарченко удалось только 21 февраля 2014 года, после того, как по непосредственному приказу министра сотрудники МВД 20 февраля 2014 начали применять огнестрельное оружие против активистов Евромайдана.

После отставки эксминистр внутренних дел бежал в Россию, 26 февраля 2014 года СБУ объявила Захарченко в розыск.

Виктор Янукович и Виталий Захарченко "Зеркало недели"

В мае 2018 года Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре проведения специального (заочного) расследование Захарченко по делу об организации расстрелов активистов Евромайдана.

Его подозревают в незаконном препятствовании организации и проведению митингов, шествий и демонстраций, организации превышение сотрудниками правоохранительных органов власти и своих служебных полномочий, умышленного убийства двух и более лиц, законченного покушения на умышленное убийство двух и более лиц, причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, а также в организации террористического акта.

В случае возвращения Захарченко в Украину, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Бывший генпрокурор Виктор Пшонка

Еще один одиозный чиновник при президентстве Януковича родился в селе Сергеевка Славянского района Донецкой области. Вслед за старшим братом пошел изучать юриспруденцию в Харьковский юридический институт. Сразу после его окончания в 1980 году начал карьеру в прокуратуре.

За время своей работы главным прокурором Донецкой области, Пшонка превратил ведомство в обычное ОПГ. Местные еще долго вспоминали о безнаказанности и вседозволенности донецких прокуроров, которые отжимали бизнес и садили неугодных по сфальсифицированным делам.

Виктор Пшонка Лига.net

В 2003 году стал заместителем Генпрокурора Геннадия Васильева, который ранее и передал ему свое место в Донецкой прокуратуре. В 2004 году Пшонка уволился по собственному желанию, но уже в 2006 году возвращается, когда Янукович садиться в кресло премьер-министра. А уже после его избрания президентом, Пшонка становится Генеральным прокурором.

Возглавив ГПУ донецкая ОПГ обрела гораздо больших масштабов в объемах всей страны, в чем ему помогал его сын – Артем, ставший народным депутатом от "Партии регионов".

Как и многие другие скандальные чиновники времен Януковича, Пшонка бежал сразу после расстрела участников "Революции достоинства" 18-20 февраля. Узнав о его бегстве, активисты "Евромайдана" и Самообороны Майдана ворвались в особняк главы ГПУ, в последствии чего украинцы смогли увидеть всю роскошь жилья Пшонки, которая затмила даже резиденцию Януковича в Межигорье.

Дом Пшонки

В доме Пшонки, в селе Гореничи Киево-Святошинского района, были обнаружены древние иконы и картины, похищенные Евангелии, мощи Святых в кабинете, яйца Фаберже по всему дому, коллекция холодного оружия, многочисленные награды, портреты Пшонки в стиле Наполеона, а также его жены в роли княгини Ольги.

Множество коллекций и предметов старины: монеты, доспехи, старинные книги, иконы, сувениры, посуда, часы, оружие.

Весь дом бывшего генпрокурора сиял от обилия страз, хрусталя, позолоты буквально по всему периметру здания. Вся эта абсолютная безвкусица, присутствующая в особняке, позже обрела знаменитое обозначение "Пшонка-стайл".

На следующий день после побега, 22 февраля, ВРУ отправила в отставку Виктора Пшонку, а 25 февраля и.о. генпрокурора Олег Махницкий заявил, что его предшественник объявлен в розыск.

Виктора Пшонку, как и эксминистра МВД Виталия Захарченко обвиняются в создании террористической организации. Также его обвиняют в злоупотреблении властью, в фабрикации дел совместно со своим сыном Артемом и хищении бюджетных средств. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

Экспремьер-министр Николай Азаров

Главный "кровосися" и "бимба" страны, до сих пор следит за деятельностью властей и Украины и даже часто дает советы нашим чиновникам, хоть сам уже давно находится в России.

Будущий премьер родился в Калуге Российской Федерации. В 1971 году окончил Московский госуниверситет им. М. Ломоносова по специальности геолог-геофизик. В 1984 году переезжает в Донецк, где до 1995 года был заместителем, а после директором Украинского государственного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института горной геологии, геомеханики и маркшейдерского дела.

Николай Азаров Главком

1990 году Азаров рассматривался как один из наиболее вероятных кандидатов на пост первого секретаря Донецкого обкома КПУ, но должность досталась другому.

В итоге Николай Янович, вместе с директором ПО "Электробытмаш" (в будущем "Норд") создает "Партию Труда" от которой баллотируется в Верховную Раду и становится народным депутатом 2-го созыва.

До назначения премьер-министром, Азаров успел поработать и в Кабмине, и при президенте Украины Леониде Кравчуке. И даже успел побыть и.о. премьером с конца 2004 по начало 2005 года, когда правительство Януковича сменялось на правительство Юлии Тимошенко.

В 2006 году вновь идет в парламент от "Партии регионов" и в связи с возвращением Януковича в Кабмин, становится первым вице-премьером и министром финансов.

В 2010 году, уже при президентстве Януковича, был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра и одобрен парламентом.

В 2013 году решение правительства во главе с Азаровым приостановить подготовку к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС стало причиной начала Евромайдана, который позже перерос в "Революции достоинства".

Участников акции премьер называл ни кем иным, как террористами, которые должны ответить за беспорядки в центре Киева.

28 января 2014 года Азаров подал в отставку. Таким образом власти хотели создать дополнительные возможности для общественно-политического компромисса. После этого экспремьер покинул Украину и улетел в Австрию, а позже остановился в России.

Николай Азаров и Виктор Янукович "Еспресо"

Бывший премьер подозревается в незаконном использовании бюджетных средств, в частности Азарову инкриминируется соучастие в незаконном завладении добытым "Укргаздобычей" и "Укрнафтой" сжиженным газом в особо крупных размерах, что нанесло государству ущерб в размере 2,2 млрд гривен.

Также Генпрокуратуре разрешили начать заочное осуждение Януковича, Азарова и эксминистра финансов Юрия Колобова по делу о незаконной приватизации "Укртелекома", вследствие чего из госбюджета было похищено 220 млн гривен.

Эксглава администрации президента Андрей Клюев

Еще один подозреваемый в приказе кровавого разгона участников Евромайдана 30 ноября 2014 года родился в Донецке. Закончил Донецкий политехнический институт по специальности горный инженер, после чего стал работать на шахте им. Засядько.

Андрей Ключев "Зеркало недели"

С 1994 до 2002 года, работал в местных органах исполнительной власти и был заместителем Януковича на посту донецкого губернатора.

После стал народным депутатом Верховной Рады 4 созыва, с 2003 по 2004 год совмещал депутатство с постом вице-премьер-министра Украины. В парламент 5 и 6 созывов вошел от "Партии регионов". В 2006 году был назначен на пост вице-премьер-министра.

В марте 2010 года назначен первым вице-премьер-министром – министром экономического развития и торговли в правительстве Николая Азарова, а через два года назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Именно будучи на этой должности Клюев совершил действия, направленные на разгон Евромайдана. Этот факт был подтвержден тогдашним главой КМДА Александром Поповым. Согласно его показаниям, утром 29 ноября утром ему перезвонил секретарь СНБО Андрей Клюев и поинтересовался степенью готовности елки, которую должны были установить на Майдане Независимости. Попов сообщил ему, что все идет по плану. Клюев потребовал установить елку сегодня же, а также сообщил Попову, что все последующие указания ему даст заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович.

То же подтвердил и начальник киевской милиции Валерий Коряк, по его словам слушать приказы Сивковича ему сказал эксминистр МВД Виталий Захарченко.

24 января 2014 года Янукович уволил Клюева с должности секретаря СНБО и назначает главой Администрации президента, на которой эксчиновник декларировал стремление достичь мирного решения политического противостояния - исключительно за столом переговоров.

Виктор Янукович и Андрей Клюев "УП"

26 февраля 2014 г. указом и.о. президента Украины Александра Турчинова уволен с должности главы Администрации президента.

4 марта СБУ огласила Клюева в розыск, как человека, подозреваемого в массовых убийствах активистов в центре Киева с 18 по 22 февраля

Спустя месяц ГПУ завела на бывшего главу АП дело по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение имуществом в особо крупном размере). 7 октября 2015 года ГПУ возбудила против Клюева дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением) УК Украины по подозрении в хищении 1,5 млрд грн кредита государственного банка.

5 апреля 2016 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил об объявлении Интерполом в международный розыск Андрея и Сергея Клюевых.

Это далеко не все эксчиновники времен беглого президента Виктора Януковича, тут же можно вспомнить и про бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова, которому инкриминируют присвоение 120 млн гривен при создании телеканала БТБ. Эксглаву СБУ Александра Якименко, подозреваемого в совершении преступлений против человечности, а также в государственной измене и шпионаже в пользу Российской Федерации.

Сергей Арбузов и Александр Якименко

Эксминистра образования Дмитрия Табачника Генеральная прокуратура подозревает в хищении имущества на 35 млн. гривен. Объявленному в розыск эксминистру министру доходов и сборов Александру Клименку вынесено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Бывший министр энергетики Эдуард Ставицкий подозревает в присвоение государственного имущества, а именно незаконной приватизации президентской резиденции "Межигорье".

Дмитрий Табачник и Эдуард Ставицкий

Кто вернулся

Эксминистр здравоохранения Раиса Богатырева

Богатырева родилась 6 января 1953 года в городе Бакал в Российской Федерации в семье рабочих, которая вскоре переехала в Краматорск Донецкой области. Она окончила в 1977 году Харьковский медицинский институт и заочно прошла обучение в Киевском университете имени Тараса Шевченко, получив диплом юриста.

Раиса Богатырева РБК

В 1990 году началась ее политическая карьера – Богатыреву избрали народным депутатом. Всего мандат в Верховной Раде доставался ей 6 раз.

В 1994—1999 годах занимала пост заместителя министра здравоохранения Украины, в 1999–2000 – министра здравоохранения. Консультировала второго президента Украины Леонида Кучму.

На президентских выборах 2004 года стала доверенным лицом кандидата в президенты Виктора Януковича. Вскоре заняла пост заместителя главы фракции Партии регионов. С декабря 2007 года — секретарь СНБОУ.

28 января 2008 года политсовет "Партии Регионов" исключил Богатыреву из политической силы за ее позицию по грузинско-осетинскому конфликту.

14 февраля 2012 года она была уволена с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначена вице-премьер-министром – министром здравоохранения Украины, чьи обязанности исполняла до 2014 года.

6 марта 2014 года вошла в список лиц, на которых распространяются санкции Евросоюза и Канады. 21 октября 2014 года Генеральной прокуратурой Украины Богатырёва объявлена в розыск. 20 марта 2015 года заочно арестована Печерским районным судом Киева.

После этого до сентября 2016 года чиновницу разыскивал Интерпол, однако позже все меры по отношению к ней были прекращены.

Богатыреву подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах во время организации и проведения закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Ей грозит от семи до двенадцати лет заключения.

Но, как показывает практика, наличие уголовных дел, еще не означает, что подозреваемый попадет на скамью подсудимых. В Украине уже есть как минимум два примера того, что фигуранты списка Януковича не только вернулись обратно, но и вполне свободно разгуливают по улицам Киева.

Эксминистр юстиции Елена Лукаш

Бывшая народный депутат от "Партии регионов", представитель президента в Конституционном суде и министр юстиции Украины была одним из фигурантов списка лиц, причастных к массовым убийствам активистов в центре Киева в период с 18 по 22 февраля 2014 года.

Елена Лукаш "Зеркало недели"

В сентябре 2015 года СБУ объявила Лукаш в розыск, подозревая ее в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

Правоохранители обвинили эксминистра в злоупотреблении обязанностями, когда чиновница, по сговору с другими работниками Минюста фактически искусственно провела тендерные процедуры с целью реализации общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС.

В процессе реализации этой программы, как утверждает прокуратура, она завладела государственными средствами в размере более 2,5 млн гривен.

В ноябре 2015 года, вернувшись в Украину, Лукаш была арестована на 2 месяца с правом внесения залога в 5,1 млн грн, который внес все тот же народный депутат Новинский. С тех пор расследование дело застопорилось. В итоге, в 2018 году Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура Украины не нашла доказательств совершения преступлений бывшим министром юстиции Украины Еленой Лукаш.

Бывший глава АП Андрей Портнов

Бывший заместитель, а после глава Администрации президента при президентстве Виктора Януковича, как и Лукаш, вошел в список лиц, причастных к массовым убийствам активистов в Киеве в период с 18 по 22 февраля.

Новости Портнов пообещал вручить повестку Шабунину под судом о Роттердаме

Однако уже через полгода суд частично удовлетворил иск Портнова к ГПУ и постановил признать недостоверной информацию о якобы причастности политика к массовым убийствам активистов.

Кроме того, ГПУ подозревала эксглаву АП Портнова в хищении земли и объектов недвижимости в Межигорье и легализации денег. Но и эта информация была признана судом недостоверной.

Андрей Портнов УНИАН

В марте 2018 года СБУ начала уголовное производство по делу о возможной государственной измене. Это дело открыли после заявления нардепов о вероятной причастности Портнова к аннексии Крыма.

Спустя три дня Портнов подал в Шевченковский районный суд города Киева иск, где требует суд признать недостоверной распространенную информацию о его государственной измене.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал