В Татарстане обучение татарскому языку теперь не обязательно. Когда-то так было в УССР. Всегда находились широкие слои советского населения, которые могли с легкостью освободить своих чад от тех жалких часов украинского языка в общеобразовательных школах, которые приличия ради сохраняла советская империя.

Русификация приняла такие масштабы, что в украинских городах русскоязычные садики и школы были переполнены. В то же время украиноязычные были недоукомплектованы. Разделение на русские и украинские школы, русские и украинские детские сады - лучшее свидетельство великодержавного шовинизма Советского Союза. Ведь в речевых конструктах граждан языковое разделение всегда обозначалось как этническое. Русский, а не русскоязычный. Украинский, а не украиноязычный. Это для того, чтобы ни у кого не возникало сомнения, где стоит знак советского качества.

Нет, эти люди не были украиноненавистниками. Просто считали себя современнее, интеллигентнее, образованнее тех, кто свободно говорил на украинском языке. Это было превосходство "белого человека", которым часто прикрываются дураки, не желающие сделать шага навстречу национальным ценностям тех, чьим гостеприимством они добровольно-принудительно воспользовались.

Нечто похожее я увидела в позиции комментаторов на этом видео. "Может и надо учить, но не в таком объеме". "Я предпочитаю английский, а не татарский". "Я русская и я рада". Эти люди относятся к народу, на чьей земле живут, как к второсортному архаическому плебсу - пережитку темного прошлого, которому высокодоходное русское верховенство может позволить быть. Позиция оккупанта, который не считает позорным нести культуру в массы на российских штыках.

Совсем другое слышится в словах татар. Они не говорят "оккупанты". Но то национальное достоинство, которое они проявляют, говоря о том, что изменения школьной программы оскорбляют их, ни с чем не перепутать. К счастью, их не обманывает либеральная подачка: "Мы не имеем ничего против татар/украинцев. Какие женщины! Какой плов/борщ/чебуреки".

Я бы не перепостила это видео, если бы не одно "но".

В дооккупационном Крыму так относились к крымскотатарскому языку и культуре. "Мы не имеем ничего против. Но пусть учат своё где-то за пределами наших общеобразовательных школ". Такое отношение было повсюду. Даже сегодня можно услышать отголоски борьбы с "крымскотатарским засильем". Например, в россказнях про то, что в Крыму общеобразовательных школ на крымскотатарском языке было больше, чем на украинском. Почему-то "патриоты" этот факт в качестве претензии предъявляют именно крымским татарам, а не русскоязычному большинству, республиканскому начальству и державе, неспособной установить в сложном регионе сбалансированную национальную политику.

Давайте посмотрим ещё раз видео и подумаем о том, что Крым - историческая родина уникального высококультурного народа. Отсутствие обязательного изучения крымскотатарского языка в крымских школах, крымских ВУЗах - это российские методы. Это оскорбляет. К сожалению, крымских общеобразовательных учреждений на территории материковой Украины почти нет. Но есть органы власти, отделы и ведомства. Уже сегодня там крымскотатарский язык должен стать обязательным наравне с украинским.

Поднять престиж изучения национального языка можно только, если он становится языком власти и языком элит. Возвращение Крыма невозможно без планомерной политики возрождения крымскотатарского народа. Вводить в крымский региональный контекст крымскотатарский язык, культуру и историю нужно уже сейчас. И нужно это, в первую очередь, независимой от имперских человеконенавистнических традиций Украине.