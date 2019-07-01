Возвращение к "языковому майдану": Богдана предостерегли от повторения революции

Предоставление русскому языку статуса официального на территории Луганской и Донецкой областей, что предлагает сделать глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, вернет украинцев к "языковому майдану", который завершился Революцией Достоинства.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал директор Школы ответственной политики Андрей Юсов, который считает, что такие заявления являются антиукраинскими.

"Этот тезис вредит национальным интересам Украины, кроме того, это заявление абсолютно противоречит тому, что Зеленский и представители партии власти говорили еще до выборов и после них, о том, что никакого особого статуса для оккупированных территорий не будет.

А сейчас его правая рука и руководитель Офиса президента делает совершенно противоположное заявление, потому что языковой вопрос, это вопрос особого статуса, потому что у нас унитарное государство, на территории всей Украины распространяются нормы Конституции, а теперь еще и закона о языке. Поэтому то, о чем говорит Богдан, это либо откровенная глупость, либо антиукраинская провокация", – сказал общественный активист.

Юсов отмечает, что подобные заявления абсолютно ложатся в идею российской пропаганды, которая пять лет рассказывала украинском и всему миру, что война в Донбассе началась якобы из-за притеснения русскоязычного населения, что является неправда. Политический деятель утверждает, что не язык стал причиной войны в Донбассе, и предоставления русскому языку статуса официального ее не завершит.

Андрей Богдан

"Безусловно для России вопрос русского языка в Украине не в приоритете, иначе она бы нашла миллион цивилизованных способов, как продвигать русский язык и культуру, как это делалось десятки лет без танков, автоматов и пушек. По сути речь идет о делегитимизации и демонтаже независимости Украины.

Речь идет о вступлении в НАТО и ЕС, про экономическую независимость Украины, это все идет в одном пакете. И говоря об оккупированном Донбассе – это проекция на всю Украину. И такие заявления это путь к расколу украинского общества", – заявляет Юсов.

"Это возвращение к "языковому майдану", как помним именно с него началось серьезныое протестное движение против Януковича, и завершилось Революцией Достоинства. Вряд ли партии власти нужно повторять такие инструменты и призывы", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганской и Донецкой областей.

Такую идею поддержал и секретарь СНБО Александр Данилюк, вон уверен, что русский язык все же должен превалировать на Донбассе, поскольку его там воспринимают.

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