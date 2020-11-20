Украина объединила кейсы Донбасса и Крыма: в Минреинтеграции рассказали о новом подходе

Минреинтеграции рассматривает вопрос возвращения оккупированного Крыма и Донбасса исключительно как единое целое.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко. Его цитирует пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Яременко рассказал, что Министерство переформатировало структуру, основываясь на логике "необходимости объединения кейсов Донбасса и Крыма".

"Мы отошли от региональных директоратов, или департаментов, как это было раньше, когда существовали отдельные направления по Крыму и отдельно по Донецку с Луганском.

Теперь когда мы говорим об оккупированных территориях, мы рассматриваем комплексно Крым и Донбасс. Именно объединение этих двух кейсов дает нам в будущем преимущество в направлении деоккупации этих территорий", – отметил замминистра.

Как сказал он, вопрос возвращения Донбасса на повестке дня вместе с Крымом.

"Конечно, это не простой путь, который перед нами впереди. Ведь безопасная реинтеграция Донбасса потребует колоссальных усилий и концентрации ресурсов. РФ будет пытаться это использовать в своих интересах для того, чтобы отвлечь внимание от вопроса Крыму для легитимизации оккупации украинского полуострова", – считает Яременко.

По его словам, Минреинтеграции постоянно подчеркивает необходимость проведения безопасной реинтеграции, что означает решение вопросов безопасности как первый шаг к дальнейшему урегулированию конфликта.

Игорь Яременко mtot.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что Украина представила список из 11 человек на обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО.