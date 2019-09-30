Возвращается тепло: синоптики обрадовали прогнозом погоды в Украине

В понедельник, 30 сентября, в Украине будет теплая и погожая погода, однако в большинство регионах пройдут дожди.

Как сообщает Укргидрометцентр, осадки предвидятся в западных, северных и центральных областях Украины.

Так, на западе страны ночью будет без осадков, лишь днем пройдет дождь. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +19+22.

В северных областях также ожидаются осадки, но будет тепло: днем +18+21, ночью похолодает до +9+13.

По осеннему тепло также будет и в центре Украины, но местами пройдут дожди. Днем столбики термометра поднимутся до +20+22, ночью +9+11.

Сухая и солнечная погода будет лишь в восточных и южных регионах страны. Жарче всего будет в Одесской, Николаевской и Херсонских областях: днем +22+24, ночью +10+14. На востоке страны температура будет всего на пару градусов ниже. Осадков не предвидится.

В Киеве сегодня с утра и до самого вечера будет пасмурно. Дождь застанут киевлян лишь под вечер. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +19+21.

Прогноз погоды Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, начало октября в Украине порадует хорошей погодой, хотя возможны небольшие дожди в начале и в конце первой десятидневки.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!