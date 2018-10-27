''Бабье лето''? Синоптики уточнили прогноз по Украине на выходные

В некоторые регионы Украины опять возвращается "бабье лето". Так, в отдельных областях воздух прогреется до 22°.

В субботу, 27 октября, днем прогнозируются небольшие дожди, днем ​​до 15°-21° тепла, сообщает Укргидрометцентр.

"Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на побережье морей до 10°, на севере Левобережья местами 0-2° мороза, днем ​​10-15° тепла, на юге страны, Прикарпатье и Винничине местами 16-19°, в Одесской области до 21°", — говорится в сообщении.

В Киеве в субботу вечером местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем ​​12-14°. На Киевщине также дождь вероятен вечером. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​10-15°.

28-29 октября ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в западных, 28 октября и в северных областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, в южной части до 13°; днем 17-22°, в северных, Волынской, Ривненской областях 28 октября — 10-15°, 29 октября — 13-18°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 27 октября, в Украине ожидается небольшое потепление.