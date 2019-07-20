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"Возрастом 5 тысяч лет": археологи под Львовом раскопали "сенсацию"

2.4т Читать материал на украинском

На горе Жупан в районе города Винники возле Львова археологи раскопали амфору времен Трипольской культуры.

Об этом в своем Facebook сообщил мэр Винников Владимир Квурт.

На находку наткнулись во время раскопок на месте древнего человеческого поселения. Ее возраст насчитывает около 5000 лет.

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Львовщине

Львовщине

Facebook Квурта

"К сожалению, сохранились лишь фрагменты амфоры. Но они в хорошем состоянии и ученые утверждают, что смогут ее восстановить. Они убеждены, что это, несомненно, сенсационная находка, ведь это еще один артефакт, который дает возможность утверждать, что трипольская культура распространялась и на территории Львовщины", – сообщил Квурт.

Отмечается также, что на фрагментах амфоры можно увидеть орнаменты, присущие только Трипольской культуре. В них представители этих племен хранили зерно и воду.

Раскопки на Львовщине

Раскопки на Львовщине

Facebook Квурта

Раскопки на Львовщине

Раскопки на Львовщине

Facebook Квурта

Раскопки на Львовщине

Раскопки на Львовщине

Facebook Квурта

Раскопки на Львовщине

Раскопки на Львовщине

Facebook Квурта

"Также на территории объекта ученые натолкнулись на наконечник стрелы и каменную стелу, которая стоит на полу. Скорее всего, она может быть связана с какими-то ритуальными действами", – добавил Квурт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму во время раскопок некрополя Кыз-Аул археологи обнаружили античный склеп с останками древних военных.

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