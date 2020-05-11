Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила за возобновление работы общественного транспорта в Украине, но с дополнительными мерами противодействия COVID-19.

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Соответствующий пост экс-чиновница опубликовала на странице в Facebook 11 мая. Она отметила, что с этого дня "постепенно восстанавливается жизнь в стране", что хорошо, в частности, для экономики.

"Но выглядит так, что вопрос как добираться людям в то или иное место, снова обошли вниманием", – написала Супрун.

Общественный транспорт на карантине Коллаж

По ее словам, многие страны мира из-за пандемии пересмотрели протоколы работы, усилили дезинфекцию и предприняли другие меры, которые позволяли существенно уменьшить риски передачи вируса SARS-CoV-2 в транспорте, но продолжить его работу.

Так, среди мер American Public Transportation Association:

усиленная дезинфекция транспорта (например, в Нью-Йорке усиленные уборку и дезинфекцию транспорта начали проводить каждые 72 часа, в обычный период это делается примерно 5 раз в год);

сохранение дистанции (разметка на сиденьях и на остановках);

использование средств индивидуальной защиты;

установка физических барьеров между пассажирами и водителем (стеклянной перегородки) или введение практики rear-door boarding (через средние или задние двери);

усиленное внимание к вентиляции и проветриванию;

усиленные кризисные коммуникации и разработка алгоритмов работы с работниками.

Экс-глава Минздрава добавила, что в транспорте также нужно установить антисептики.

Она добавила, что закрытие метро привело к дополнительной нагрузке на другие виды транспорта.

"Мы рискуем попасть в крупный транспортный коллапс, а наземный транспорт может превратиться в огромный инкубатор вируса, который будет курсировать по городу", – заявила Супрун.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с 11 мая ослабили карантин, и в некоторых городах люди массово вышли на улицы без масок и социальной дистанции. Появились фото и видео.