Возьмут Путина под прицел? Украина запустит новые ракеты под боком у Кремля

Испытания новых разработок оборонно-промышленного комплекса Украины в области ракетного вооружения пройдут на полигонах Черниговской области.

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко 13 марта на совете регионального развития, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина начала свои испытания. И для нас сейчас возникают абсолютно новые современные возможности и для увеличения точности, и расширения радиуса действия, и для мощности нашего возможного ответа на агрессию. Очень важно, что эти испытания наших новейших ракетных технологий будут проходить здесь, на Черниговской земле", – заявил он.

Ракеты ТСН

Президент напомнил, что у Украины возникли новые возможности в разработке и производстве отечественного высокоточного ракетного вооружения в связи с нарушением Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и выходом из него США.

Петр Порошенко gagauz.md

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что Украине необходимо разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное поражать цели далеко в тылу врага.

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