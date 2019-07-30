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"Возьмут на вила или пристрелят": блогер предрек скорый бунт в "ДНР"

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Население в "ДНР" начинает мародерствовать и менять еду на деньги и лекарства, особенно это касается специальных медикаментов.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Дмитрий Черкасов. По его словам, люди в оккупации на пределе, им уже все равно кого пристрелить или "брать на вила" – боевиков или руководителей "ДНР". Осталось недолго.

"Недавно боец МСБ-3 продал мешок тушенки, чтобы купить себе инсулин. Такое случается со всеми, кто живет в "ДНР" и кому нужны специальные медикаменты. Так что люди на пределе, готовы пристрелить уже кого угодно или же "пушилины" сами сыграют в ящик от русского мира", – подчеркнул блогер.

"ДНР"

"ДНР"

Деловая столица

Он напомнил, что у "ДНР" нет денег, предприятия еле держатся на плаву, шахты и заводы закрыли, а оборудование порезано на метал и вывезено в РФ.

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"А в 2014-м году людей созывали на “референдум” и всем обещали лучшую жизнь, чем у них была в Украине. Теперь товарищу Пушилину все равно на всех и особенно тех, кто сидит в окопах. Всегда ближе свой карман. Но ничего, это не на долго", – уверен он.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-террорист "ДНР", который перешел на сторону Украины, слил сенсационные секреты оккупантов.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Денис Пушилин Дмитрий Черкасов (блогер)
Место
Украина Донецк
Теги
Новости ДНР ДНР террористы "ДНР" Донбасс Новости Донбасса Новости России Россия
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хуевые дела на Украине. Не думал что хахлам жрать нечего будет.
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