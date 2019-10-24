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24 октября • обновлено в 12:04
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/ Общество

"Возмущены хищением недр!" В КГГА заявили о борьбе с песчаными браконьерами

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В КП "Плесо", которое занимается содержанием и эксплуатацией земель водного фонда Киева, сообщили, что ничего не знают о незаконных копателях песка вблизи реки Коник.

Об этом активистам "Стоп коррупции" рассказал гендиректор Олег Юсипенко. По его словам, в "Плесо" возмущены деятельностью песчаных браконьеров и факту хищения недр, принадлежащих столичной общине.

"Мы напишем во все правоохранительные органы по этому поводу. Мы (КП "Плесо") там абсолютно никакой деятельности точно не ведем", – отметил он.

В КГГА заявили о борьбе с песчаными браконьерами

В КГГА заявили о борьбе с песчаными браконьерами

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Активисты также подали обращение в коммунальное предприятие, в котором донесли до сведения руководства о деятельности песчаных браконьеров, которые намывают недра в Голосеевском районе города.

"Мы подали обращение в КП "Плесо", пообщались с генеральным директором Олегом Юсипенком и рассказали ему о ситуации, которая уже на протяжении длительного времени происходит на реке Коник. Рассказали о нелегалов, которые захватили большую территорию и намывают там песок, который потом вывозят на продажу . Кроме того, мы задали вопрос, имеет ли отношение к этому КП "Плесо". Олег Михайлович говорит, что землю в аренду они там не сдают, тендеры на том участке никакие не проводились. Он действительно возмущен такой ситуацией и сегодня отдаст приказ инспекторам, чтобы они провели проверку. Мы также оставили свои контакты, чтобы скоординироваться с ними и вместе выехать на локацию", – рассказал активист Роман Литвин.

КП "Плесо" – предприятие исполнительного органа Киевской городской государственной администрации по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева.

Как писал OBOZREVATEL, в столице нелегальные копатели песка продолжают свою грязную работу вблизи реки Коник. Земельный участок площадью около 1 га полностью разорен и напоминает поверхность Марса, покрытого кратерами.

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Тема
Незаконная добыча песка на Киевщине
Место
Украина Киев
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Перов Василий
Перов Василий
Капец.. Тырят даже песок)))
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